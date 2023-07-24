«Кубок Гагарина у «Амура»? Вполне реально». Яркое интервью с Андреем Мартемьяновым

Спустя пять лет 60-летний тренер во второй раз в жизни возглавил «Амур» и теперь готов вести хабаровский клуб к максимальным свершениям.

За 15 лет существования КХЛ «Амур» лишь дважды в истории пробивался в розыгрыш Кубка Гагарина. Последний раз «тиграм» это удалось сделать ещё в 2018 году, когда под руководством Андрея Мартемьянова хабаровская команда проиграла в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина – «Ак Барсу» (1-4). После завершения того сезона карьерные пути клуба и тренера на длительное время разошлись, и в дальнейшем «Амур» в плей-офф уже не пробивался.

Спустя пять лет 60-летний специалист вернулся в Хабаровск, чтобы вести дальневосточный клуб к новым свершениям. Тем более что в прошлом сезоне приморский «Адмирал» стал первым клубом КХЛ с Дальнего Востока, которому удалось не просто попасть в плей-офф, но и даже выйти во второй раунд. Сейчас игроки «Амура» находятся в подмосковном Новогорске и усиленно занимаются в двухразовом режиме в ходе предсезонного сбора перед началом нового сезона КХЛ.

Именно здесь корреспондент «Чемпионата» встретился и побеседовал с вернувшимся в хабаровский клуб его главным тренером. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мартемьянов рассказал о приоритетной задаче на предсезонный сбор, нешуточной конкуренции с «Адмиралом», своём отношении к радикальным изменениям правил в КХЛ, а также ответил на вопрос – реально ли «Амуру» завоевать Кубок Гагарина. А ведь именно такая задача заложена перед командой в стратегии развития хабаровского клуба, которая рассчитана до 2026 года.

«Задача поставлена: хоккеисты должны быстрее стать Командой. Сибирь и Дальний Восток — это особая зона»

— Андрей Алексеевич, с какими чувствами вы спустя пять лет вернулись в «Амур»? Это возвращение в уже знакомые условия или для вас это новый проект с тем же названием?

— Я вернулся в старый клуб с новыми игроками. Задача поставлена, чтобы хоккеисты быстрее стали Командой. Это было обозначено ещё на первом собрании. Речь идёт не только о взаимопонимании на льду. Естественно, нужно и общение, чтобы команда становилась единым кулаком.

— У вас за спиной почти 25 лет тренерского стажа. Когда вы входите в сезон с новой командой или продолжаете работу со старым коллективом после межсезонья – в зависимости от этого предсезонная подготовка видоизменяется или фундамент всё равно одинаков?

— Вы сами и ответили на свой вопрос. У нас есть обкатанная предсезонная подготовка, которая довольно успешно сработала в предыдущим клубе. Считаю, что в физическом плане форму в «Сибири» мы держали. Конечно, были у нас спады, без которых было не обойтись, потому что был очень плотный календарь с большим количеством матчей. Поэтому в плане фундаментальной предсезонной подготовки мы оставили всё по-старому. При этом, конечно, внесли некоторые коррективы. Смотрим, как народ держит нагрузку, и от этого уже отталкиваемся.

— Прошлый сезон КХЛ получился революционным для лиги – максимальное количество матчей, всего одна пауза на сборную. В этом плане как-то пришлось корректировать подготовку, уже учитывая прошлогодний опыт, или успешный пример «Сибири» можно было полностью переложить на «Амур»?

— Да, «Сибирь» хорошо выглядела в плане физического состояния. Поэтому, посовещавшись со своим коллегами, мы приняли решение – практически ничего не менять в своей подготовке.

Сибирь и Дальний Восток – это вообще особая зона, где нужна дополнительная физическая нагрузка на сборах, чтобы ещё и воспитывать характер, потому что присутствует смена часовых поясов. Семь часов разницы с московским регионом, пять – с уральским, три-четыре – с другими. Это надо понимать. И это надо понимать команде с первых дней подготовки. Мы настраиваем ребят, что легко не будет. Будет тяжело. Будет сложно. Команда должна быть внутренне к этому готова.

Опытные ребята это всё прекрасно понимают. Естественно, что тем, кто уже играл на Дальнем Востоке, тем будет полегче. В остальном и мы поможем, и между собой они будут общаться. Нужно понимать свой организм, своё тело и чувствовать, в каком оно состоянии.

— Вы начинаете сезон КХЛ с длинного шестиматчевого выезда – сначала три игры в московском регионе, затем маршрут Тольятти – Омск – Новосибирск. Предвидели такой график на старте регулярки, когда принимали решение о проведении полноценного предсезонного сбора в Московской области?

— Не только ведь мы готовимся к старту сезона, но и ещё одна дальневосточная команда. К прошлому сезону эта команда готовилась к Минске, приезжала в Москву на контрольные матчи и затем очень успешно выступила в сезоне. К тому же бóльшая часть наших ребят живёт в Москве и Питере. Учитывая всё это, мы решили провести предсезонный сбор в Новогорске.

Ещё один важный момент. В сентябре на территории нашего дальневосточного соседа-конкурента – «Адмирала» – во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Это политически важное событие для всей страны, и там в принципе всё будет занято. Отталкиваясь от этого, лига формирует такой календарь, чтобы «Амур» и «Адмирал» начинали сезон с выездных матчей. Поэтому мы и выбрали такую локацию для предсезонного сбора. Здесь хорошие условия. И мы всем довольны.

Андрей Мартемьянов ведёт тренировку «Амура» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В прошлом сезоне «Адмирал» произвёл фурор в КХЛ. Нам по силам сделать то же самое»

— Вы сами уже затронули тему серьёзного дальневосточного соперничества с «Адмиралом». Прошлогодний грандиозный успех приморского клуба добавляет спортивной мотивации для «Амура», который во второй раунд плей-офф КХЛ в своей истории ещё не пробивался?

— Безусловно! Безусловно! И ещё раз безусловно! «Адмирал» – молодцы. Они в том сезоне произвели фурор в КХЛ. Считаю, что нам по силам сделать то же самое. Но первая задача перед клубом – это само попадание в плей-офф.

Впереди очень непростой сезон. Будут травмы, будут болезни, будет ротация состава. Но самое главное – это подойти в хорошем состоянии к плей-офф, где со второго раунда будет перекрёстный формат. И это довольно интересно (улыбается). Если первый раунд проходишь, то дальше уже играешь с Западом.

— Многие западные команды открыто говорят об отсутствии какого-либо желания попадать во втором раунде плей-офф на дальневосточные клубы. Достаточно вспомнить, как в прошлом году «Ак Барс» из московского часового пояса на Востоке намучился с «Адмиралом».

— А команды с Дальнего Востока уже настолько адаптированы к этим перелётам! И вот я смотрел серию «Адмирала» с «Ак Барсом»…

— Практически равная серия была. Могло по-разному всё сложиться.

— Могло, но казанский клуб всё очень грамотно сделал в последнем матче. Они уже в первом периоде решили исход встречи (к восьмой минуте «Ак Барс» забросил две шайбы и повёл 2:0. – Прим. «Чемпионата») и в принципе дальше спокойно играли по счёту.

«Четыре иностранных игрока в «Амуре» — это небольшая проблема»

— Два иностранных игрока — голкипер Янис Калниньш и форвард Ян Дрозг — уже тренируются в Новогорске. Когда к вашей команде присоединятся защитник Кэм Ли и нападающий Алекс Бродхёрст?

— Ждём их уже на следующем микроцикле. Думаем, что к нему они успеют подъехать. Сейчас они получают рабочие визы и после этого будут готовы к перелёту.

— Может быть, я немного тороплю события, но у вас в команде четыре иностранца при лимите в три легионера. И если вы начинаете матч с Калниньшем в воротах, то один из ключевых полевых игроков каждый раз будет оставаться вне заявки. Проблема?

— Лично для меня это небольшая проблема. Естественно, нам приходится думать, кого и как заменить. Мы поговорим об этом с парнями, чтобы они понимали ситуацию. Насколько у меня имеется информация, все парни абсолютно адекватные. Все они командные игроки. Поэтому не думаю, что это перерастёт в большую проблему.

— Вам придётся наигрывать сейчас резервные сочетания?

— Собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Алекс приедет, и мы будем наигрывать различные сочетания. Естественно, мы планируем, что он будет играть и в большинстве. И надо будет иметь дублёра на случай его отсутствия. Мы готовимся.

Да, есть проблемки, но с нашим тренерским штабом мы уже привыкли к трудностям. Спокойно и ровно воспринимаем все нюансы и стараемся их быстро решить, не нервничая при их возникновении.

— Янис — абсолютно квалифицированный вратарь, доказавший свою состоятельность на уровне КХЛ, в том числе уже и в «Амуре». Но насколько вообще необходим иностранный голкипер при лимите в трое легионеров, когда вы обладаете ещё и Игорем Бобковым во вратарской бригаде?

— Вы знаете, сезон будет непростой. Опять же с перелётами. И у нас собрана довольно добротная вратарская бригада, а конкуренцию никто не отменял. Я же тоже работаю в конкурентной среде. Результат есть – работаешь. Результата нет – сидишь и ждёшь своего часа. Так что не думаю, что это чему-то помешает. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Янис Калниньш Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Надо только радоваться, что арендованные игроки ярко проявили себя в КХЛ»

— В прошлом сезоне «Амур» очень эффективно использовал инструмент аренды. Вы об этом знаете не понаслышке, ведь тренируемая вами «Сибирь» как раз отдавала в хабаровский клуб Сергея Дубакина, и он здесь был лидером. Сейчас планируете продолжать пользоваться арендой или нет?

— Есть, есть варианты, на пока говорить об этом ещё рано. На данный момент ещё не все команды даже вышли на предсезонные сборы. Бóльшая часть клубов только приступает к тренировочному процессу. Естественно, произойдёт какой-то отсев. Вадим Анатольевич Покотило (генеральный менеджер «Амура». – Прим. «Чемпионата») всегда держит руку на пульсе, и в течение очень короткого времени ко мне поступает вся информация. Дальше мы обсуждаем и принимаем решение.

— Не только Дубакин, но и Ярослав Лихачёв и Никита Гребёнкин отлично себя проявили в «Амуре». Но затем все они вернулись в свои клубы. В этой связи есть некоторые критики, которые не понимают, ради чего в Хабаровске наигрывают арендованных игроков для других клубов. Что вы скажете людям с такой позицией?

— Здесь во главу угла надо брать экономику. Не все клубы у нас богатые. И не все могут брать тех игроков, которых они хотели бы. Это всё-таки вопрос, связанный с зарплатами. Я знаю, что сейчас у «Амура» устойчивое финансовое положение. И сейчас мы начали с того, что мы стали приглашать игроков!

Но и институт аренды будет продолжаться. Я хочу заметить: не факт (!), что мы кого-нибудь возьмём в аренду. Но если будут стоящие игроки, то 100 процентов мы не станем отказываться. А относительно критики я хочу сказать, что надо только радоваться, что парни стали расти. Три человека ярко себя проявили на уровне КХЛ. И дай им бог так же ярко заиграть в своих клубах. А если не заиграют, то мы их рассмотрим и с удовольствием возьмём в аренду. Если захотят.

«Николишин? Не хочешь подписывать контракт — насильно мил не будешь»

— «Амур» действительно провёл интересную селекцию в межсезонье. Остаются ли в команде позиции, которые вы хотели бы усилить приоритетным образом?

— Я бы не отказался от очень сильного крайнего нападающего и одного топового защитника. Но если не будет, то не будет. Плакать не будем, а будем работать с теми, кто есть.

— Что вы думаете о ситуации с отсутствием контракта у Ивана Николишина? Один из главных лидеров прошлогоднего «Амура» лично вам нужен в команде?

— Я скажу так – кто на контракте, они все в команде. Ему предложили контракт, и я так понимаю, что он его по каким-то причинам не подписывает. Я работаю с теми, кто у меня есть. Иван не мой игрок, и в этой ситуации он даже не имеет права появиться на предсезонном сборе.

— Тренироваться с командой он не имеет права – это понятный юридический факт.

— Хочешь подписать контракт? Ради бога, мы будем рассматривать. Если не хочешь? Что ж, насильно мил не будешь. Именно так я отношусь к данной ситуации. Есть парни, с которыми мы сейчас занимаемся и с которых мы требуем. А Николишин сейчас находится в таком же статусе, как и любой арендованный игрок, которого нам могут в теории предложить. Как дальше будет развиваться его ситуация, я не знаю.

«Кубок Гагарина — это реально. Если есть люди, которые готовы выполнять всё то, что можно и даже нельзя»

— Как относитесь к последним революционным изменениям правил в КХЛ? Это и правило трапеции, и вбрасывание в начале периода в зоне обороняющейся команды после её удаления. Известно, что не все тренеры восприняли их с энтузиазмом.

— Абсолютно нормально отношусь. Игра становится более динамичной. Что касается трапеции, то сейчас мы уделяем много внимания катанию защитников. Если мы сохраняем шайбу и хотим сделать маломальский раскат, то защитникам надо быть очень подвижными и иметь хорошую передачу.

Контратака в таком хоккее выходит на первый план. Раскаты тут не дадут сделать. Особенно западные команды, которые очень сильно прессингуют. Кому-то такой хоккей кажется механическим, но это не так. Есть наигранные комбинации. И если человек является специалистом, то он их увидит.

— Не считаете, что такие изменения делают хоккей совсем другим видом спорта? Не тем, к которому мы привыкли.

— Мы же просыпаемся каждый день?

— Разумеется.

— Мир становится другим. Каждый день. И каждое утро.

— Особенно сейчас.

— Так и хоккей не стоит на месте, а двигается вперёд. В правильном или неправильном направлении – это только сезон покажет.

— Игорь Ларионов тоже двигает российский хоккей в новом направлении. Он собирает свою команду только в начале августа. Вы же действуете в классической манере. Правда, у вас и новый коллектив, тогда как Ларионов второй год подряд работает с одной и той же командой.

— Это всё решает главный тренер в своей команде. У меня пока подход такой.

— Классический.

— Совершенно верно. Заложение фундамента обязательно должно происходить в самой команде, особенно когда это новый коллектив. Как вы сами заметили, Игорь Николаевич работает с «Торпедо» уже второй год. А когда работаешь в одной команде второй год, тогда многие парни уже знают твои требования и понимают, что они должны делать. Вполне возможно, что им дали задание, как самостоятельно выполнять нагрузки с такого-то по такое-то число, чтобы приехать в лагерь уже в состоянии.

Нам же нужно подержать игрока в руках и узнать даже не только его техническое и физическое состояние, но и понять, что он за человек. Для формирования крепкого коллектива важно, чтобы люди в нём были адекватные.

Андрей Мартемьянов Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

— Финальный вопрос. Много разговоров ведётся о знаменитой на всю лигу стратегии «Амура» – Кубок Гагарина до 2026 года. Это реально?

— Я вам скажу, что «Адмирал» уже поменял существовавший на протяжении многих лет стереотип, согласно которому Дальний Восток является окраиной нашего хоккея. И мы тоже собираемся это сделать. К нам могут поехать достойные игроки. К тому же можно использовать географическое положение, о чём мы уже вспоминали в середине разговора. Тут есть плюсы. И всё вполне реально.

Почему нет? Я не думаю, что только очень сильные игроки могут сделать результат. В хоккее много компонентов, которые важны для достижения конечного результата. За океаном мы видим, как только собравшиеся команды с ходу доходили до финала Кубка Стэнли. Просто это надо понимать каждому из игроков, каждому из работников клуба. Это надо понимать всем. Тогда это вполне достижимая цель. Если есть люди, которые готовы к ней идти и выполнять всё то, что можно и даже нельзя. Тогда всё будет реально.