Директор по доходам лиги из США: 3х3 — лучшее, что есть в хоккее

Директор по доходам лиги в формате 3х3 3ICE Джон Шермерхорн рассказал о проведении соревнований по этой дисциплине в США.

3х3 – лучшее, что есть в хоккее. В нём сочетаются скорость, мастерство и креативность.

В этом году, во втором розыгрыше 3ICE, команд стало больше: вместо шести – восемь. Это позволило нам адаптироваться под более удобный для ТВ формат, когда каждую неделю проходят матчи четырёх команд, пока другие четыре отдыхают.

Это наше преимущество – проводить матчи в летний перерыв. К тому же в это время к 3ICE присоединяются именитые хоккеисты со всего мира. Вместе с игроками, уже закончившими карьеру, они помогают лиге расти», — цитирует Шермерхорна «Ведомости. Спорт».

Ранее о своём отношении к хоккею в формате 3х3 высказался экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ Олег Кваша.