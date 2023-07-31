Директор по доходам лиги из США: 3х3 — лучшее, что есть в хоккее

Директор по доходам лиги в формате 3х3 3ICE Джон Шермерхорн рассказал о проведении соревнований по этой дисциплине в США.
3х3 – лучшее, что есть в хоккее. В нём сочетаются скорость, мастерство и креативность.
В этом году, во втором розыгрыше 3ICE, команд стало больше: вместо шести – восемь. Это позволило нам адаптироваться под более удобный для ТВ формат, когда каждую неделю проходят матчи четырёх команд, пока другие четыре отдыхают.
Это наше преимущество – проводить матчи в летний перерыв. К тому же в это время к 3ICE присоединяются именитые хоккеисты со всего мира. Вместе с игроками, уже закончившими карьеру, они помогают лиге расти», — цитирует Шермерхорна «Ведомости. Спорт».
Ранее о своём отношении к хоккею в формате 3х3 высказался экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ Олег Кваша.
- 31 июля 2023
-
15:21
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:10
-
13:01
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:48
-
11:37
-
11:28
-
11:19
-
11:04
-
10:45
-
10:27
-
10:22
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:50