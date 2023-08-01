В «Миннесоте» рассказали, как будут распределять время 38-летнего Флёри и Густавссона

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал продление контракта со шведским вратарём Филипом Густавссоном на три года и высказался о его конкуренции с 38-летним Марком-Андре Флёри.
«Густавссон будет в отличной форме, его ждёт борьба за место в стартовом составе. Эта тактика сработала для нас в прошлом году. У Густавссона, несмотря на то что у него было несколько отличных матчей, всё ещё не было нагрузки настоящего стартера. Но это не значит, что он не сможет выдержать это. Он просто мог бы подготовиться к этому.
Флёри? У них обоих будут отличные возможности доказать, на что они способны. Как я уже сказал, думаю, что у Густавссона есть потенциал добиться большего, чем в прошлом году. Играть больше. Это было бы хорошо. Мы можем распределять минуты Флёри и Филипа. Густавссон определённо будет играть более важную роль. Он будет проводить больше матчей», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.
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