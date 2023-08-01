Вратарь «Миннесоты» Густавссон высказался о конкуренции с 38-летним Марком-Андре Флёри

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон прокомментировал продление контракта с клубом на три года, а также рассказал о конкуренции с 38-летним Марком-Андре Флёри.
«За три года я надеюсь стать вратарём номер один, безоговорочным номером один, играть в большинстве матчей. И надеюсь подписать ещё один, более длительный контракт в НХЛ. Это кажется мне доказательством того, что я могу продолжать играть на таком высоком уровне несколько лет подряд.
Флёри? Несмотря на то что это, возможно, один из его последних сезонов, он всё ещё конкурентоспособен и хочет улучшать мелкие детали, когда игра немного меняется из года в год. Он всё ещё хочет, чтобы мы были лучшими. Это так здорово, что такая личность так долго играет и добилась такого успеха. Кажется, что некоторые вратари, вероятно, просто наслаждаются последними несколькими сезонами и немного расслаблены, но такое ощущение, что Флёри просто пробивает себе путь и всё ещё хочет быть номером один, быть одним из лучших вратарей НХЛ», — приводит слова Густавссона официальный сайт НХЛ.
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