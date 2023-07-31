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«Миннесота» продлила контракт с основным вратарём, общая сумма сделки — $ 11,25 млн

«Миннесота» продлила контракт с основным вратарём, общая сумма сделки — $ 11,25 млн
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Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 25-летний вратарь подписал с «дикарями» соглашение на три года. В среднем за сезон вратарь будет получать $ 3,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11,25 млн.

Таким образом, стороны избежали слушания по арбитражу, назначенному на 4 августа. В прошлом сезоне зарплата Густавссона составила $ 825 тыс.

В минувшем сезоне шведский голкипер провёл 39 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате при 93,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10. Также в его активе пять игр в плей-офф при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,33.

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