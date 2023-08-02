Варицкий: за год мозги у людей встали на место, люди постепенно снимают розовые очки

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, насколько охотно легионеры в текущей ситуации едут в КХЛ.

«Конечно, пытался и отслеживал европейцев, потому что они играют рядом и это удобно делать, тем более их хоккей схож с нашим. Но в связи с событиями личного и общемирового характера кто-то сразу отказывался, кто-то брал длинную паузу, и уже мы сами понимали, что просто теряем время. Североамериканцы более спокойно ко всему относятся и охотно соглашались приехать. И мы видим по всей лиге, что европейцев сейчас очень мало.

Весной мне удалось побывать в Америке и посмотреть изнутри североамериканский хоккей. Они живут своей жизнью, и им всё равно, что происходит за пределами их страны. Это моё личное наблюдение. Поэтому их игроки спокойно сюда и едут. А лично я всегда считал, что спорт вне политики.

Но, наверное, сказывается и то обстоятельство, что они намного дальше находятся от России, чем финны, шведы, чехи и так далее. Хотя мы с вами всё равно видим, что уже и чехи начали постепенно возвращаться в лигу. Давид Скленичка приехал в «Барыс», Лукаш Клок вернулся в «Нефтехимик».

Думаю, что у людей за год мозги встали на место. Этот момент непонимания сейчас проходит, и люди постепенно снимают розовые очки», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»: