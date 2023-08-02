«Людям в Америке всё равно, что происходит вне их страны». Честное интервью с Варицким

Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Игорь Варицкий является по-настоящему культовой фигурой в истории КХЛ. Пост генерального менеджера «Витязя» уроженец Златоуста занял 10 лет назад – в уже далёком 2013 году. С тех пор Варицкий продолжает неизменно трудиться в этой должности, пытаясь находить новые пути для развития подмосковного клуба.

В прошлом сезоне «Витязь» добился лучшего результата в своей истории, сумев подняться на шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф базирующаяся в Балашихе команда записала в свой актив первую в истории победу в матчах Кубка Гагарина, а «Локомотиву» впоследствии пришлось приложить немалые усилия, чтобы остановить команду на тот момент ещё Вячеслава Буцаева.

Несмотря на лучший результат, показанный в клубной истории в КХЛ, в межсезонье руководство «Витязя» пошло на изменения в тренерском штабе. Новый контракт с Буцаевым подписан не был, а вместо него подмосковный клуб возглавил Александр Завьялов, ранее входивший в тренерский штаб команды и отвечавший за работу с защитниками.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «Витязя» объяснил причины неожиданной смены главного тренера, детально проанализировал свою селекционную работу, откровенно рассказал, почему североамериканцы сейчас едут в КХЛ в разы охотнее, чем европейские игроки, а также изложил секрет успеха в дебютном сезоне в НХЛ нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко, чьим тестем он и является.

«Мы выбрали путь и считаем, что он правильный»

— Игорь Константинович, в новый сезон «Витязь» неожиданно для многих вступает с новым главным тренером. Очень многих экспертов удивила отставка Буцаева после лучшего сезона в клубной истории. Можете объяснить, чем руководствовались в вашем клубе, принимая данное решение?

— Контракт Вячеслава Геннадьевича истёк после окончания минувшего сезона и продлён не был. Мы просто решили идти этим путём. С нашей стороны последовало предложение Александру Васильевичу Завьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. И руководством клуба было принято решение дать ему шанс проявить себя главным тренером. Мы выбрали данный путь и считаем, что он правильный. Время покажет, так ли это будет.

— В чём заключается ваш путь? Какого хоккея ждёте от команды под руководством нового тренера?

— Мы бы хотели видеть более игровой и современный хоккей. На этом сейчас и строится весь тренировочный процесс команды. Ни для кого не секрет, что нужен зрелищный и смотрибельный хоккей. Александр Васильевич – опытный тренер, который много лет работал с очень хорошими наставниками. Помогал Петерису Скудре в «Торпедо», работал с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в «Ак Барсе». Поэтому он обладает огромным опытом и уже созрел для работы главным тренером.

Александр Завьялов и Игорь Варицкий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Можно ли говорить, что берёте тренд на более атакующий хоккей?

— Нельзя говорить, что мы ждём именно атакующий хоккей. Хоккей должен быть правильным, в котором соблюдается баланс между игрой в атаке и обороне. Без хорошей атаки нет обороны, точно так же, как и без хорошей обороны не может быть атаки. Во всех линиях должен быть баланс.

«Я фанатично предан хоккею. Делай, что должен, и свершится то, что суждено»

— В свою очередь, для вас новый сезон станет уже 11-м в подмосковном клубе. Поистине невероятная цифра для современной жизни. На протяжении как минимум последних нескольких лет в прессе вас постоянно сватают в другие клубы лиги. Была ли конкретика под этими разговорами?

— Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство клуба за то, что столько лет здесь работаю. Наверное, их устраивает моя работа. А об интересе со стороны других клубов сейчас говорить беспредметно. Я захожу в новый сезон со своей командой и продолжаю делать то, что умею делать. Знаете, есть такая фраза: «Делай, что должен, и свершится то, что суждено».

— И тем не менее для вас начинается уже 11-й сезон в подмосковном клубе. Что вас мотивирует в этой работе? Попытаюсь пояснить смысл вопроса. Очевидно, что «Витязь» — это далеко не самый богатый клуб в КХЛ, и добиться с ним радикального прорыва сложно, какие бы вы сверхусилия ни предпринимали.

— Меня мотивирует то, что мне интересна эта работа. Я люблю хоккей и не буду скрывать, что фанатично ему предан. Так было и тогда, когда ещё был игроком. И сейчас уже после завершения игровой карьеры мне до сих пор всё интересно. 24/7 я нахожусь вместе с командой. Стараюсь дальше развиваться и прежде всего пытаюсь доказать, что могу и умею это делать.

Игорь Варицкий Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Российские игроки «Витязя» воспользовались своим шансом. В команде был создан отличный коллектив»

— Прошлый сезон получился объективно лучшим в истории «Витязя». Понимаете, насколько высоко задрана планка?

— Согласен, что перед нами стоит сложная задача. В том году основная составляющая такого успеха заключалась в том, что был создан классный коллектив, в котором подобрались отличные ребята. Многие русские хоккеисты воспользовались своим шансом в связи с тем, что произошло сокращение легионеров.

В том году ещё можно было использовать пять легионеров, но при этом уже изначально было известно, что с нового сезона будет трое иностранцев. «Витязь» сразу перестроился на новый курс, отказавшись от полумер и перейдя на игру в трёх легионеров. Наш посыл заключался в том, что нужно дать шанс российским хоккеистам и проверить, насколько они готовы взять на себя лидерские функции. Многие ребята этим шансом воспользовались.

Я всегда говорю хоккеистам: «Берите свой шанс и не отпускайте, когда он идёт к вам в руки. А мы с тренерским штабом вам в этом только поможем». Я бы отметил ещё и сумасшедшую атмосферу в коллективе, микроклимат между опытными ребятами и молодёжью. К тому же наши иностранцы здорово влились в коллектив.

— Если к Скотту Уилсону и Джереми Рою не могло быть никаких вопросов, то Тайлер Граовац мог бы выступить и поярче.

— Здесь не обошлось без травм. Сначала ведь у нас Зак Митчелл получил серьёзное повреждение, потом – ещё и Граовац. Да, сезон у Тайлера, действительно, из-за травмы сложился не очень. Но он отличный человек и отдавался команде как мог.

Повторюсь, в целом в «Витязе» был создан отличный коллектив. И в этом сезоне мы преследуем такую же цель. Когда ребята едины, им по плечу любые задачи.

— Интересно получилось, что вы всегда славились своим умением привезти в КХЛ новых иностранцев и открыть их для лиги. Собственно, именно так произошло с теми же Роем и Уилсоном, но лучший сезон в истории клуба команда провела всего с тремя легионерами. Парадоксально вышло.

— Да, сработал наш посыл, о котором я говорил выше. Российские ребята в полной мере воспользовались предоставленной им возможностью. Мы только за, чтобы русские игроки выходили на ведущие роли, тогда не нужно будет искать легионеров.

«Уилсону мы сразу сказали, что вот эти деньги – всё, что у нас есть»

— Ваш главный селекционный успех межсезонья – это сохранение Роя и Уилсона. Разные статусы были у игроков – Джереми был ОСА, Скотт – НСА. Давайте по порядку. Имелся ли интерес со стороны других клубов к правам на Роя? Может быть, вы сами рассматривали вариант сделать бизнес-ход и продать их с выгодой для себя?

— Другие клубы знали, что Рой находится в статусе ОСА, поэтому особой активности они не проявляли, прекрасно понимая, что мы удержим этого игрока. Относительно Джереми нас полностью устраивало соотношение цена – качество, и мы очень быстро договорились с ним о новом контракте. Ещё шёл предыдущий сезон, когда мы достигли устного соглашения о продлении контракта, а уже после завершения плей-офф одним из первых мы его официально подписали. Тут вообще не возникло никаких проблем.

— В свою очередь, Уилсон был НСА.

— С Уилсоном тоже не возникло особых сложностей. Одна из основных причин, по которой Скотт не стал размениваться на другие клубы, — это созданный в команде микроклимат. Его приняла команда, а он идеально влился в коллектив. Если вы помните, то год назад Уилсон долго оформлял визу и приехал только к старту сезона, даже пропустил первую игру чемпионата, а потом вышел на вторую игру с «Барысом» и забил победный гол. Как сейчас помню, на последней минуте первого периода забил гол в раздевалку, который деморализовал команду-соперника. Ему всё понравилось в «Витязе», опять же, совсем рядом Москва. Если были большие выходные, он мог полететь к семье, а сделать это из Москвы значительно удобнее, хоть и всё равно далеко и сложно добираться.

Скотт Уилсон Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Он летал к семье посреди сезона?

— Да, это было один раз в декабрьский перерыв, потому что сезон был насыщенный, и длинных выходных практически не было.

— Надо было ещё согласовать контракт.

— Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – всё, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия. Мы работаем в рамках нашего бюджета, поэтому переговоры не были затяжными.

— Третьего иностранца вы заменили – Дерек Барак пришёл на легионерское место Граоваца. Что вас в нём привлекло?

— Мы искали центрального нападающего, так как уже было принято решение о расставании с Граовацем. Хотели немного усилить центральную ось за счёт подписания центрфорварда. Я смотрел его игры, и мне он понравился. Быстрый, негабаритный игрок.

— Можете сравнить его с кем-то из легионеров, уже выступавших в «Витязе»?

— Наверное, где-то он напоминает Джастина Дэнфорта. Быстрый, хорошо катается, неплохо играет на вбрасываниях. И, как я думаю, дополнительным плюсом станет, что он два года уже отыграл в Европе.

— В финском чемпионате.

— Да, он играл за «Эссет», поэтому уже адаптирован к европейскому хоккею. Надеюсь, другие наши иностранцы помогут ему быстро влиться в коллектив.

«За год мозги у людей встали на место. Они снимают розовые очки»

— В сторону иностранцев-европейцев пытались смотреть или сейчас их привезти слишком сложно даже с вашими наработанными связями?

— Конечно, пытался и отслеживал европейцев, потому что они играют рядом и это удобно делать, тем более их хоккей схож с нашим. Но в связи с событиями личного и общемирового характера кто-то сразу отказывался, кто-то брал длинную паузу, и уже мы сами понимали, что просто теряем время. Североамериканцы более спокойно ко всему относятся и охотно соглашались приехать. И мы видим по всей лиге, что европейцев сейчас очень мало.

— Почему североамериканцы сейчас настолько охотнее готовы ехать в России? На них меньше давление на родине?

— Весной мне удалось побывать в Америке и посмотреть изнутри североамериканский хоккей. Они живут своей жизнью, и им всё равно, что происходит за пределами их страны. Это моё личное наблюдение. Поэтому их игроки спокойно сюда и едут. А лично я всегда считал, что спорт вне политики.

Но, наверное, сказывается и то обстоятельство, что они намного дальше находятся от России, чем финны, шведы, чехи и так далее. Хотя мы с вами всё равно видим, что уже и чехи начали постепенно возвращаться в лигу. Давид Скленичка приехал в «Барыс», Лукаш Клок вернулся в «Нефтехимик».

— Словак Мартин Гернат приехал в «Локомотив».

— Думаю, что у людей за год мозги встали на место. Этот момент непонимания сейчас проходит, и люди постепенно снимают розовые очки.

— Главный тренд последнего времени в КХЛ – натурализация иностранцев. Московское «Динамо» уже провернуло данный ход с Бреннаном Менеллом. Сейчас идут разговоры о желании Брендана Лайпсика и Кэма Ли стать россиянами. На ваш взгляд, это уловка и обход принятых правил или здесь всё нормально?

— Это абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Да и в российском спорте есть огромное количество подобных примеров – даже не буду их сейчас приводить, вы и сами их прекрасно знаете. Так происходило же перед различными Олимпиадами. Я нормально отношусь к такому тренду. Если у клуба и спортсмена есть обоюдное желание, если игрок хочет поменять гражданство, то не вижу здесь какой-то проблемы.

Мир стал другим. В последнее время границы вновь немного обозначились, но до этого они уже фактически были стёрты. Что касается уловок, то я их тут не вижу. Если клуб имеет возможность, а игрок имеет желание – никаких проблем.

«Переговоры с представителями Старкова – самый негативный момент в карьере»

— О потере какого игрока в межсезонье жалеете больше всего?

— Мы хотели сохранить всех игроков. Нельзя говорить, что о чьём-то уходе мы жалеем, потому что моим убеждением всегда являлась фраза – незаменимых людей не бывает. Ушёл один – приходит другой и получает свой шанс.

Не понравились мне переговоры с представителями Степана Старкова. Всегда мы как-то договаривались с игроками или говорили, что вот мы даём такие финансовые условия, но тут ты будешь лидером. А здесь мы получили такой ультиматум со стороны его агента, что им нужны только такие огромные деньги. За всё время моей работы это самый негативный момент в карьере. Со всеми агентами обычно мы нормально договаривались.

Степан Старков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Роман Абросимов ушёл в «Авангард».

— Вот как раз с его агентами – Александром Черных и Юрием Николаевым – всё было прозрачно, чётко и объективно. Они нас сразу предупредили, что у них есть определённые условия от Омска. Мы сказали: «Окей, можем повторить». Решение уйти в «Авангард» было исключительно за самим Абросимовым. Он открыто мне сказал, что хочет играть за медали. Время покажет, кто и за какие медали будет играть.

— Кажется, что вы немного на него обижены.

— Ни в коем случае. Нет никаких обид. Это жизнь и нормальное явление. Я спокойно к этому отношусь.

— Немного удивило расставание с Алексеем Волгиным, который в 33 года выдал настолько классный сезон в прошлом году.

— Как и многие игроки в нашей команде, Алексей действительно, несмотря на свой возраст, провёл очень хороший сезон. Опять же, это заслуга всего коллектива и тренерского штаба. Александр Завьялов как раз и отвечал за защитников в прошлом сезоне, провёл с ними сумасшедшую работу — и результат налицо.

— Почему же расстались?

— Со стороны Алексея сразу были выдвинуты немного другие финансовые условия. Мы ему честно сказали, что нас всё устраивало в его игре и что он нравился нам как игрок, но такие условия мы повторить не можем.

В ситуации с Волгиным я вообще всё прекрасно понимаю. В 33 года ему дали очень хороший контракт, а век хоккеиста очень короток, тем более что у Алексея большая семья – у него три ребёнка. Задача спортсмена – заработать и обеспечить свой тыл. Он выдал лучший сезон, и тут вообще нет вопросов.

«За предсезонку Цицюра должен психологически перестроиться. Кирсанова надо реанимировать»

— Сейчас ищете кого-то на рынке или считаете команду фактически сформированной?

— На данный момент состав сформирован на 99%. Мы немного омолодили нашу защитную линию. Ушёл Абросимов – пришёл Руслан Педан. Ушёл Волгин – пришёл Николай Тимашов. У нас на подходе молодые защитники, которые уже должны заявлять о себе в полный голос. Бусыгин, Васильев – они были лимитчиками и играли в основном составе, а не просто, извините за выражение, затыкали дырку в заявке. Про Егора Воронкова нет смысла и говорить – он уже опытный игрок. Поэтому я считаю, что у нас сбалансированная оборона, и всё будет нормально.

— Вы уже рассказали подробности переговоров со Старковым. Как тогда оцените итоги двойного обмена со СКА, в котором за ушедших Старкова и Зинченко вы получили нападающего Владислава Цицюру и вернувшегося в команду защитника Кирилла Кирсанова?

— Скажу честно, что доволен обменом Зинченко на Цицюру. Владислав – квалифицированный центрфорвард, который очень здорово может сыграть в меньшинстве. Тренер по работе с нападающими подтянет ему элемент вбрасываний, где у него есть определённый пробел, над устранением которого он работает. Очень ответственный парень, хорошо развит физически, обладает прекрасным катанием и скоростью. Предсезонка у него должна уйти на то, чтобы психологически немного перестроиться.

Здесь он должен становиться лидером, а это первое-второе звено, тогда как в предыдущей команде по тем или иным причинам его в такой роли не использовали. А лично я в нём уверен. В его лице «Витязь» получил центрального нападающего на хорошем долгосрочном контракте, который соизмерим с нашим бюджетом.

Владислав Цицюра Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Кирсанов?

— Кирилл – молодой парень и наш воспитанник. Если вы помните, в своё время он ещё лимитчиком играл в СКА и входил там в топ-6 обороны. Сейчас нам надо его реанимировать за короткое время, и он станет боевой единицей и будет входить в восьмёрку основных защитников.

— Игоря Руденкова тоже планируете реанимировать? Давно мы не видели от него той игры, которую он когда-то демонстрировал. Верите в его возрождение?

— Верю! Мы и пригласили Игоря в нашу команду, потому что он ещё не сказал последнего слова. Это далеко не сбитый лётчик, как многие думают. Он нападающий, который может забить в любой момент, а это ценное качество. Весь вопрос в психологии. Думаю, что наш коллектив, в том числе и в лице капитана команды Владимира Галузина, поможет Игорю вернуться на его прежний уровень.

— Зачем вам понадобился третий вратарь – Кирилл Устименко? Ведь к Максиму Дорожко и Дмитрию Шикину не было никаких претензий в прошлом сезоне.

— Это здоровая конкуренция. Мы уверены во всех трёх наших вратарях и на всех их рассчитываем. Сезон длинный, график матчей очень плотный, поэтому глубина состава нужна не только в нападении и в обороне, но и во вратарской линии. Вместе с нашим тренером вратарей мы уверены, что лучшие годы Кирилла ещё только впереди. Всё зависит только от него самого, а мы ему во всём поможем.

«У Марченко в НХЛ был билет в один конец»

— Что вы говорили Кириллу Марченко перед его отъездом в НХЛ?

— Мы с ним очень много общались, когда только стали родственниками. Давным-давно Кирилл поставил перед собой цель и прошёл сложный путь, который я не буду озвучивать. Этот путь всем известен.

Я его сразу предупредил, когда он не стал продлевать контракт со СКА, что дальше ему будет сложно, потому что не будет получать места в составе. Такая политика: какой смысл для клуба наигрывать человека, который уезжает. И он не сломался, а всё доказал.

Когда Кирилл уезжал в Америку, мой ему посыл заключался в следующем – в плане хоккея ты берёшь билет в один конец. Только с таким настроем можно ехать в НХЛ. Если ты едешь туда, имея пункт в контракте о возможности вернуться в КХЛ в случае своего пребывания в фарме… Не пойдёт. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это было наше с ним общее убеждение.

— Как оцените итоги его дебютного сезона в НХЛ? 21 шайба в 59 матчах – потрясающий результат для новичка лиги.

— Там ему тоже никто не выстилал ковровой дорожки. Он прошёл через фарм-клуб. И хорошо, что он услышал тех, кто был с ним рядом. Он очень рано уехал в Америку, получив визу. С июля готовился в лагере новичков. Казалось бы, вроде уже состоявшийся игрок, и зачем ему это было нужно? Но это было наше общее мнение, что нужно ехать.

Он быстро подтянул язык и прошёл через все ступени начального пути в НХЛ: лагерь новичков, лагерь развития, фарм-клуб. И как только ему представился шанс, когда его подняли в главную команду, он его взял. Сейчас он ещё усерднее готовится к новому сезону, так как неудовлетворен предыдущим!

Кирилл Марченко Фото: nhl.com

— Да вы что?

— Именно так. И меня очень радует в его характере, что он максималист. Мы каждый день с ним общаемся, и я вижу, как он тренируется. Меня радует, что он не довольствуется малым, а идёт к большим целям и большим задачам, которые перед собой поставил. Я это только приветствую. Уверен, Кирилл находится на правильном пути.

— В новом сезоне он будет работать под началом Майка Бэбкока.

— Не знаю, как всё будет. Но я разговаривал со знакомыми ребятами, которые играли под его руководством, и они говорили, что это честный тренер. Если человек честно относится к хоккею и играет на команду, а не на самого себя, то Майк помогает такому игроку дальше прогрессировать. Посмотрим, как всё сложится. Даже интересно посмотреть за ситуацией.

— Вы сами встаёте по ночам, чтобы посмотреть его матчи за «Коламбус»? Или в основном ориентируетесь по хайлайтам?

— Скажу честно – иногда смотрю. Но по ночам всё-таки тяжело вставать и смотреть все игры.

— В три ночи они играют по московскому времени.

— Очень удобно смотреть НХЛ, когда находишься на выезде в сибирском регионе. Там часовой пояс +3, и хоккей по местному времени начинается в шесть утра. Там намного удобнее.

Но один раз интересно получилось. Дело было в Казани, и после игры «Витязя» долго не мог уснуть. И уже решил, что всё равно не могу уснуть, значит, надо включить хоккей – и Кирилл оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

— Удачно получилось.

— Абсолютно.