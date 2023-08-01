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Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль: мы должны извлечь урок из серии с «Вегасом»

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль: мы должны извлечь урок из серии с «Вегасом»
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет клуба от «Вегас Голден Найтс» во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 (2-4).

«Они хорошая команда, у них есть глубина состава. Их вратарь [Эдин Хилл] очень хорошо играл в плей-офф, что важно. Но я не думаю, что поражение – это что-то, с чем мы не сможем справиться как команда. Мы должны многому научиться в ближайшие годы и должны извлечь уроки из серии, подобной той, что была с «Вегасом». Это действительно хорошая команда. Мы действительно хорошая команда. «Флорида» — действительно хорошая команда. У каждого клуба есть шанс на победу, если он выйдет в плей-офф.

Нужно извлечь из этого урок, двигаться дальше и убедиться, что этого больше не повторится», — цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

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