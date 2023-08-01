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Макдэвид отреагировал на переход в «Эдмонтон» бывшего товарища Овечкина по звену

Макдэвид отреагировал на переход в «Эдмонтон» бывшего товарища Овечкина по звену
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал подписание командой форварда Коннора Брауна. Хоккеисты вместе играли в клубе ОХЛ «Эри Оттерз». В последнем сезоне Брауна в команде он (45 голов, 83 ассиста) и Макдэвид (28 голов, 71 ассист), выступая в одном звене, на двоих набрали 227 очков.

«Я думаю, что он отлично подходит команде. Он станет своим в раздевалке, на льду и всё такое. Когда всё уже сказано и сделано, я думаю, что это идеальное пополнение.

Он так умён. Он очень, очень умный игрок. И конкурентоспособный. Думаю, это было главное, что я запомнил [во время игры в «Эри»]. Я был всего лишь 15-летним ребёнком и видел, как он пытался развивать свою игру. Его только что задрафтовал «Торонто» (шестой раунд, 156-й номер на драфте НХЛ 2012 года. — Прим. «Чемпионата»), он был таким конкурентоспособным каждый раз. Мы были не очень хорошей командой, было много долгих поездок на автобусе, но следующие несколько лет были отличными», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, прошлый сезон 29-летний нападающий провёл в «Вашингтон Кэпиталз». Браун, выступавший в звене Александра Овечкина, сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате, после чего получил тяжёлую травму и так и не восстановился до конца сезона.

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