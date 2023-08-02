Чемпион мира, экс-форвард клубов НХЛ Карл Сёдерберг завершил карьеру

Экс-форвард клубов НХЛ Карл Сёдерберг завершил карьеру в возрасте 37 лет, сообщает Expressen. Последним клубом нападающего стал шведский «Мальмё».

«У меня была фантастическая карьера. Я был талантлив и весьма амбициозен и, возможно, немного опередил своё время, так как много работал. Я начал следил за своей физической формой и диетой уже на раннем этапе карьеры.

Я провёл в НХЛ почти 600 игр, и это было потрясающе. Я храню воспоминания обо всех игроках и людях, с которыми я встречался. Я бы не променял это ни на что. Тогда золото ЧМ в Кельне-2017 был самым большим трофеем, который я смог выиграть. Выиграть чемпионат с «Мальмё» в 2006 году тоже было победой. Это было в самом начале моей карьеры, так что это было очень важно.

Я с нетерпением жду возможности больше участвовать в семейной жизни. Заниматься спортом, конечно, но больше делать это ради здоровья. Этой осенью я начну изучать управление бизнесом», — цитирует Сёдерберга Expressen.

Форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс». Всего в НХЛ Сёдерберг провёл 597 матчей и набрал 297 (110+187) очков.