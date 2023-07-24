Агент Найта отреагировал на слухи о желании игрока покинуть «Авангард»

Агент канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта Алёша Пилко прокомментировал слухи в СМИ о якобы желании игрока покинуть омский клуб по семейным обстоятельствам.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что клуб ждёт Корбана Найта в Сочи в рамках подготовки к предсезонному турниру, который пройдёт с 3 по 8 августа 2023 года.