Агент Найта отреагировал на слухи о желании игрока покинуть «Авангард»
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Агент канадского форварда «Авангарда» Корбана Найта Алёша Пилко прокомментировал слухи в СМИ о якобы желании игрока покинуть омский клуб по семейным обстоятельствам.
«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна. Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.
Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что клуб ждёт Корбана Найта в Сочи в рамках подготовки к предсезонному турниру, который пройдёт с 3 по 8 августа 2023 года.
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