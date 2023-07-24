«Никаких изменений не произошло». Генменеджер «Авангарда» — о слухах про Найта
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал слухи о желании Корбана Найта покинуть клуб по семейным обстоятельствам.
«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», — сказал Курьянов в беседе с журналистом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате Найт провёл 58 игр и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.
Ранее слухи об уходе канадского форварда опроверг агент игрока Алёша Пилко.
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