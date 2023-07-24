«Никаких изменений не произошло». Генменеджер «Авангарда» — о слухах про Найта

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал слухи о желании Корбана Найта покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

«Команда сейчас готовится к сезону по утверждённому графику, согласно которому Корбан Найт вместе с Ридом Буше должны присоединиться к «Авангарду» на турнире в Сочи 3 августа. Никаких изменений в этих планах у нас на данный момент не произошло», — сказал Курьянов в беседе с журналистом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги в регулярном чемпионате Найт провёл 58 игр и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах.

Ранее слухи об уходе канадского форварда опроверг агент игрока Алёша Пилко.