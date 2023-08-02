Судья МХЛ: когда стоял на воротах, частенько получал от Ничушкина синяки

Судья МХЛ Александр Лерке рассказал об игре с нападающим Валерием Ничушкиным в детской команде. Хоккеисты являются воспитанниками челябинской школы «Трактор».
«Общаюсь ли с другими партнёрами по «Трактору-94», с Василием Демченко? С ребятами периодически общаемся: с кем-то чаще, с кем-то пореже. В 2021 году, например, собирались командой спустя десять лет со дня нашего выпуска из детской хоккейной школы. Было очень здорово увидеть парней и узнать, кто чем занимается, так как не многим удалось попасть на профессиональный уровень и остаться в хоккейной сфере. Василий, кстати, тоже присутствовал на этой встрече, у нас достаточно хорошие отношения. По детской школе частенько конкурировали за место первого вратаря в команде. Теперь у каждого свой путь и я очень рад, что он востребованный вратарь в КХЛ и показывает результат. Надеюсь, встретимся ещё с ним на хоккейной площадке.
Общение с Ничушкиным? Когда Валера играл ещё в КХЛ, мы общались друг с другом, сейчас связь потеряна. В детской школе он всегда был лидером, забивал почти в каждом матче, очень помогал команде. На тренировках, когда я стоял на воротах, частенько получал от Валеры синяки, так как у него был очень мощный и непредсказуемый бросок. Приятно осознавать, что товарищ, с которым ты играл на одной площадке за одну команду, достиг такого высокого уровня за океаном и выиграл Кубок Стэнли», — цитирует Лерке «РБ Спорт».
Ничушкин — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2013, серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2012/2013 в составе «Трактора», обладатель Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш».
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