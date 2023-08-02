The Athletic рассказал, кого болельщики выбрали лучшим игроком НХЛ, без учёта Макдэвида

Портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Кто лучший игрок в НХЛ, кроме Коннора Макдэвида?».

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 30,4% голосов.

«Натан Маккиннон выиграл в голосовании довольно убедительно. Он входил в пятёрку лучших в голосовании на «Харт Трофи» четыре раза за последние шесть лет (хотя он ни разу не выигрывал), имеет громадный послужной список в плей-офф, выиграл Кубок Стэнли, и даже несмотря на то, что «лавины» проиграли в первом раунде в этом году, он почти единственный, кто пытался вытащить команду».

Топ-5 игроков среди лучших, не считая Коннора Макдэвида выглядит так:

1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 30,4%);

2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», 17,8%);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», 17,4%);

4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 12,2%);

5. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 9,7%).