The Athletic рассказал, кого болельщики выбрали лучшим игроком НХЛ, без учёта Макдэвида

Портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Кто лучший игрок в НХЛ, кроме Коннора Макдэвида?».
Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 30,4% голосов.
«Натан Маккиннон выиграл в голосовании довольно убедительно. Он входил в пятёрку лучших в голосовании на «Харт Трофи» четыре раза за последние шесть лет (хотя он ни разу не выигрывал), имеет громадный послужной список в плей-офф, выиграл Кубок Стэнли, и даже несмотря на то, что «лавины» проиграли в первом раунде в этом году, он почти единственный, кто пытался вытащить команду».
Топ-5 игроков среди лучших, не считая Коннора Макдэвида выглядит так:
1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 30,4%);
2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», 17,8%);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», 17,4%);
4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 12,2%);
5. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 9,7%).
- 2 августа 2023
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