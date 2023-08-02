Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic рассказал, кого болельщики выбрали лучшим игроком НХЛ, без учёта Макдэвида

The Athletic рассказал, кого болельщики выбрали лучшим игроком НХЛ, без учёта Макдэвида
Аудио-версия:
Комментарии

Портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Кто лучший игрок в НХЛ, кроме Коннора Макдэвида?».

Лидером рейтинга стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с 30,4% голосов.

«Натан Маккиннон выиграл в голосовании довольно убедительно. Он входил в пятёрку лучших в голосовании на «Харт Трофи» четыре раза за последние шесть лет (хотя он ни разу не выигрывал), имеет громадный послужной список в плей-офф, выиграл Кубок Стэнли, и даже несмотря на то, что «лавины» проиграли в первом раунде в этом году, он почти единственный, кто пытался вытащить команду».

Топ-5 игроков среди лучших, не считая Коннора Макдэвида выглядит так:

1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 30,4%);
2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», 17,8%);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», 17,4%);
4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 12,2%);
5. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз», 9,7%).

Материалы по теме
Овечкин — в топ-3 игроков НХЛ, с кем хотели бы поужинать болельщики
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023