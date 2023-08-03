«Это не популизм, а проект на 20 лет». Ротенберг — о планах ФХР развивать хоккей в Африке

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что уже идёт работа над долгосрочным проектом по развитию хоккея в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Нам ничего не мешает взять пятилетних детишек в Индии, Южной Африке, других африканских странах и из других стран БРИКС и начать с ними работать. Это великая возможность для хоккея, чтобы выйти на совершенно новый уровень. У нас есть отличный опыт с Китаем, Узбекистаном, и мы это апробировали в деле, то есть мы не теоретики, а практики. Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки.
Аналогично это касается Индии и Южной Африки: там свои климатические условия, но можно построить крытый каток, на котором создать хоккейную секцию, где можно заниматься детям с четырёх лет. Это проект не одного дня, а долгосрочный — лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Ранее Ротенберг предложил провести матч между командами КХЛ и НХЛ в Африке. Первый вице-президент ФХР заявил, что хотел бы увидеть игру между чемпионами этих лиг в городе Кейптаун (ЮАР).
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