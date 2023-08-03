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«Барыс» назначил на должность генерального менеджера Олега Болякина

«Барыс» назначил на должность генерального менеджера Олега Болякина
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«Барыс» назначил на должность генерального менеджера Олега Болякина. Специалист, имеющий звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку.

Также Болякин имеет большой опыт в клубной деятельности. Ранее он был главным тренером павлодарского «Иртыша», карагандинской «Сарыарки», которую приводил к чемпионству, «Торпедо» из Усть-Каменогорска, «Алматы» и ангарского «Ермака». В минувшем сезоне Болякин входил в тренерский штаб атырауского «Бейбарыса».

Ранее с поста генерального менеджера казахстанского клуба был уволен Вячеслав Белан. Причиной увольнения послужила провальная селекционная работа в прошлом сезоне.

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