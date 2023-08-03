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Президент ИИХФ ответил, когда примут решение по делу вратаря ЦСКА Федотова

Президент ИИХФ ответил, когда примут решение по делу вратаря ЦСКА Федотова
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Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал о сроках принятия решения по контракту голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Когда будет принято решение по ситуации с Федотовым? Обсуждение всё ещё продолжается. Раньше следующей недели ничего не произойдёт», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.

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