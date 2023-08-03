Демченко: вылезти со скамейки — вот была главная мотивация

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко оценил свою игру в прошлом сезоне.

«Прошлый сезон лучший, прорывной? Может, он не лучший. Но после трёх этих тяжёлых сезонов рывок хороший получился. А лучший, надеюсь, ещё впереди.

Василий Демченко в сентябре 2022 года и в апреле 2023-го — это два разных человека и хоккеиста? Да, вначале как-то не шло всё, нелепые шайбы залетали. Потом уверенности поднабрался, пару матчей выиграл — и да, другим человеком стал.

Сказывалась общекомандная нервозность в начале прошлого сезона? Я бы не сказал, что нервозность была. Все понимали, что проигрываем, но паники-то особой не было. Не шло дело, вот и всё, понимали, что так долго продолжаться не может.

Какую роль сыграл Сергей Звягин, говоря о кропотливой работе в течение двух сезонов в «Авангарде»? Да скорее он со мной кропотливо работал, чем я над собой. Терпение и труд всё перетрут. Может, не нянчился, но очень много со мной занимался. Он мне помог подстроиться под систему «Авангарда», подсказывал, как сыграть проще. В чём заключалась мотивация? Вылезти со скамейки запасных — вот была главная мотивация!

Отказ Шимона Грубеца дорабатывать второй год контракта с «Авангардом» воспринял как шанс? Да, конечно. Хотя и при нём никто шансов не отменял, но они стали более реалистичными», — цитирует Демченко сайт КХЛ.

Демченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. В плей-офф на счету 29-летнего голкипера 9 побед в 14 матчах с 93,3% отражённых бросков.