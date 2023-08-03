Бэбкок — о «Торонто»: думаю ли я, что сделал что-то не так? Абсолютно точно

Новый главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Майк Бэбкок признал, что допустил несколько ошибок во время своей работы в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Нравится ли мне, как обо мне говорили после того, как я ушёл из «Торонто»? Нет. Думаю ли я, что сделал что-то не так? Абсолютно точно.

Перемены — это повседневное дело для меня и моей семьи. Я пытаюсь быть лучшим тренером, пытаюсь быть лучшим человеком. Для меня последние три с половиной года были даром божьим. Я и моя семья находили очень много радости в том, чтобы делать то, что любим», — цитирует Бэбкока Sportsnet.

В 2019 году Бэбкок был уволен из «Торонто». За свою тренерскую карьеру он успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.