Ожиганов: в школе «Динамо» нам с Гусевым сказали, что таких у них хватает

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, как начинал хоккейную карьеру.
«Как нас с Гусевым не взяли в школу «Динамо»? У нас было несколько вариантов, куда перейти. Вроде как одним из этих вариантов было «Динамо». Мы приехали туда на тренировку, которая была уже после завершения сезона, и нам сказали, что у них таких и своих ребят хватает. И всё. Мы пошли дальше. Моей целью было прогрессировать и играть в хоккей, а не выбирать, где я хочу это делать. Это же глупо. Нужно было идти туда, где есть возможность играть в хоккей.
Честно говоря, на тот момент ЦСКА для нас уже был точным вариантом. Туда нас звал Вакуров Николай Николаевич. Ещё в ходе нашего последнего сезона в детской школе он приезжал на игры и разговаривал с нами.
Тогда он был тренером-селекционером в армейском клубе, он-то и хотел привезти нас в ЦСКА. Поэтому переход в ЦСКА был железным вариантом, но я уже не помню, почему мы решили поехать и попробовать себя в «Динамо». Там нам сказали, что нет. И тогда мы пошли в ЦСКА», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате» сегодня, 4 августа.
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