«В январе сказал жене — в следующем году нас в СКА не будет». Интервью с Игорем Ожигановым

«Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться». Эта фраза Воланда из «Мастера и Маргариты» как нельзя лучше отражает неожиданный карьерный поворот в жизни одного из лучших защитников КХЛ Игоря Ожиганова. Когда год назад российский защитник в одном из своих интервью обронил фразу, что мечтой его детства было играть за московское «Динамо», вряд ли сам Игорь мог подумать, сколь скоро сбудется его желание.

То интервью родившийся в Красногорске защитник давал в Сочи, куда приехал со СКА на предсезонный турнир, а в базе ЦИБ значился свежеподписанный контракт с армейским клубом на четыре сезона. По этому контракту Игорю было суждено отыграть в Санкт-Петербурге всего один сезон, который, между прочим, оказался лучшим в его карьере с точки зрения статистики. В 62 матчах регулярного чемпионата Ожиганов забросил 11 шайб и сделал 26 результативных передач. Не будет преувеличением сказать, что такой статистике могли бы позавидовать около 80% форвардов нашей лиги.

Но от расставания со СКА столь впечатляющие показатели 30-летнего хоккеиста не спасли. Две с половиной недели назад армейцы обменяли Игоря в его любимый клуб на денежную компенсацию, благодаря чему в новом сезоне Ожиганов будет исполнять ту самую мечту из детства.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» новичок московского «Динамо» объяснил, как и почему в юном возрасте он начал болеть за столичный клуб, назвал любимых игроков детства, вспомнил историю попадания в школу ЦСКА, рассказал о завершении этапа карьеры в СКА, поделился ощущениями от перехода в команду Алексея Кудашова и ответил на вопросы об актуальных изменениях в КХЛ.

«Помню, как в детстве «Динамо» просто разнесло «Магнитку». Это была феерия»

— Игорь, во-первых, поздравляю вас с исполнением мечты детства. Расскажите, как и почему вообще начали болеть за московское «Динамо»?

— Спасибо. В детстве родители возили меня на хоккей, как раз на матчи московского «Динамо». Потихоньку-помаленьку всё это переросло в боление за клуб.

— При этом вы родились в Красногорске, а не в Москве. Насколько удобно было ездить в Лужники, где тогда играло «Динамо»?

— Это ведь были 1998-1999 годы, и тогда не было таких пробок, как сейчас. Потом начали делать ещё проще. Когда «Крылья Советов» выходили в Суперлигу, мы могли поехать на хоккей в Сетунь, а после уже в Лужники. То есть, если время позволяло, успевали за один день съездить сразу на два хоккейных матча. В целом же, повторюсь, дорога была не такой долгой. К тому же, когда матчи игрались по выходным, то начинались в 13 часов, дорога вообще занимала около 20 минут.

— Какая игра того «Динамо» крепче всего засела в памяти?

— На которой я был?

— Да.

— Если честно, уже не помню, какой точно это был год. В те времена всегда очень сильной была «Магнитка». Это был выходной день. И мы разгромили её со счётом 7:1 или 7:2. Просто полностью разнесли.

Вы же понимаете, что когда ты едешь на игру, то всегда представляешь, насколько силён соперник и выиграет ли сегодня твоя любимая команда или не выиграет, есть у неё шанс на победу или нет. И вот тогда я точно не ожидал такого результата.

— Это был 2004 год. «Динамо» победило со счётом 7:3.

— Хорошо помню, что в той игре точно забросил Овечкин. Он сделал финт «клюшка-конёк», вылез на ворота и забил. И это был его то ли второй, то ли третий гол в том матче. Могу ошибаться, но в общем это была феерия.

«Очень пристально следил за Овечкиным. Он здорово играл и делал это в маске»

— Кто был кумиром детства из игроков «Динамо»?

— Там же состав всё время менялся из сезона в сезон.

— Если говорить именно о детских годах. На кого первым обратили внимание?

— Андрей Марков. Потом очень нравился Александр Харитонов. Из нашего тренерского штаба не буду никого выделять (смеётся). Некрасиво это будет (улыбается). Ещё Павел Роса всегда нравился.

— Хороший чешский форвард. Много забивал.

— Да. Защита тогда менялась не так регулярно. Много играли Сергей Вышедкевич, Андрей Скопинцев, Олег Ореховский.

— Илья Никулин ещё был.

— Точно. Понятно, что сейчас я ещё не перечислял тех игроков, кто приезжал к нам в локаут. Это и Павел Дацюк, и Максим Афиногенов, и Сергей Самсонов. И, естественно, Саша Овечкин, который как раз после того сезона уехал в НХЛ. Я был мелким и смотрел, как человек в маске уже играет в Суперлиге. Очень пристально за ним следил. А он и играл очень здорово, да ещё и делал это в маске, что привлекало моё внимание.

«В школе «Динамо» сказали, что таких ребят у них хватает. И тогда мы пошли в ЦСКА»

— Как вообще так могло получиться, что вас с Никитой Гусевым не взяли в школу «Динамо»?

— Да ничего особенного не случилось. У нас было несколько вариантов, куда перейти. Вроде как одним из этих вариантов было «Динамо». Мы приехали туда на тренировку, которая была уже после завершения сезона, и нам сказали, что у них таких и своих ребят хватает. И всё. Мы пошли дальше.

— Сильно расстроились?

— Да нет. Моей целью было прогрессировать и играть в хоккей, а не выбирать, где я хочу это делать. Это же глупо. Нужно было идти туда, где есть возможность играть в хоккей.

— Я правильно понимаю, что, когда вас не взяли в «Динамо», именно тогда вы и попали в ЦСКА.

— Всё верно. Честно говоря, на тот момент ЦСКА для нас уже был точным вариантом. Туда нас звал Вакуров Николай Николаевич. Ещё в ходе нашего последнего сезона в детской школе он приезжал на игры и разговаривал с нами.

Тогда он был тренером-селекционером в армейском клубе, он-то и хотел привезти нас в ЦСКА. Поэтому переход туда был железным вариантом, но я уже не помню, почему мы решили поехать и попробовать себя в «Динамо». Там нам сказали нет. И тогда мы пошли в ЦСКА.

Игорь Ожиганов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Но это был уже такой сознательный возраст.

— Да, 16 лет.

— А почему сразу не пошли в школу «Динамо», учитывая столь активное боление за клуб?

— Вот на этот вопрос мне довольно сложно ответить. Наверное, об этом надо спрашивать родителей, почему они меня отдали в «Белые Медведи». Судьба так сложилась. И, знаете, слава богу, что вообще всё так получилось и тогда я попал к Курдину Геннадию Геннадьевичу.

— Он-то и воспитал ваше знаменитое поколение – Ожиганов, Гусев, Кучеров.

— Да, всё удачно сложилось. Но, конечно, при всём при этом мне всегда хотелось быть в «Динамо». Я себе это часто представлял.

«Гол в ворота «Динамо» — самый яркий в карьере? Это забавная ситуация»

— Не могу не задать следующий вопрос: это так просто совпало, что свой самый яркий гол в карьере вы забили как раз в ворота «Динамо»?

— (Смеётся.) Наверное, просто совпало. Конечно, это забавная ситуация.

— Это было уже семь лет назад, но я до сих помню, как вы умудрились обыграть четырёх игроков «Динамо». Как на это можно было решиться, будучи защитником столь системной команды, как ЦСКА?

— Иногда бывает такое, что дурь в голову залезет, и начинаешь что-то вытворять (улыбается).

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— За время уже взрослой карьеры в КХЛ когда-нибудь до этого межсезонья агент сообщал вам об интересе со стороны «Динамо»?

— Да, такие варианты были.

— Не складывались переговоры?

— Обстоятельства всегда складываются по-разному. Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, но варианты у меня действительно были. В прошлом интервью говорил, что четыре раза мог оказаться в «Динамо», но это я брал в таком глобальном масштабе. А если говорить о конкретике, то дважды.

«Внутренне всё почувствовал в декабре, а в январе сказал жене»

— И вот наконец всё-таки оказались в «Динамо», хотя ещё год назад представить подобный сценарий было просто невозможно. Ведь тогда вы подписали контракт со СКА сразу на четыре года.

— Когда у тебя есть действующий контракт, тогда проще играется в хоккей, потому что не тревожат потусторонние факторы. Лично у меня вот такое отношение. При этом нужно и оправдывать подписанное соглашение, но мне всё равно психологически легче играть на действующем контракте.

— То есть только подписанный новый контракт и помог провести лучший сезон в карьере по всем статистическим показателям? 11 голов и 26 передач – роскошная статистика для защитника.

— Скажу честно, на это как раз не повлияло. Контракт тут никак не помог. Согласен, что сезон удачно сложился. Где-то повезло, где-то сложились обстоятельства. Но мог и ещё лучше сыграть – и голов побольше забить, и очков побольше набрать.

— На каком этапе сезона вы начали понимать, к чему всё идёт?

— В декабре. Это было внутреннее ощущение. Не было каких-то явных моментов или на то причин. Но, конечно, внутренне я всё почувствовал.

Роман Ротенберг и Игорь Ожиганов Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

— Это хоть как-то проявлялось? Может быть, косые взгляды, изменившееся отношение… Игровое время на том этапе сезона вроде оставалось стабильным.

— Да нет. Просто лично моя чуйка. Уже шёл январь, когда я сказал жене: «В следующем году мы здесь играть не будем». Вот такой разговор у нас состоялся.

«На СКА у меня нет никаких обид. Принял ситуацию, двигаюсь дальше»

— Продолжаем разматывать этот клубок. Начало плей-офф – после серии с минским «Динамо» вас признают лучшим защитником всего первого раунда Кубка Гагарина, дальше – победный гол в серии второго раунда с «Торпедо». В серии с ЦСКА в команде появились крайние?

— Есть работодатель – есть работник. Если работодателю не нравится, как у него играет работник, он в праве его поменять. Так всё это и выглядело.

Мне не хочется ни оправдываться, ни ещё что-то говорить. У каждого есть своё видение. Для себя я это решение принял. Даже не решение, а вот такую ситуацию. Двигаюсь дальше. У меня нет никаких обид.

— Когда не попали в состав на последний матч серии с ЦСКА, уже окончательно поняли, что так выглядит точка?

— Да. Ну к этому шло.

Игорь Ожиганов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Задаю этот вопрос многим игрокам в лиге. Задам и вам — как человеку, игравшему сначала за ЦСКА, а затем много раз уже против армейского клуба в плей-офф. Что их делает кубковой машиной?

— Там собран костяк, который не меняется уже долгое время. Когда этот костяк только образовывался, ему заложили нужное видение и правильную систему. В этом направлении они и двигаются. Глобально в ЦСКА ничего не меняется. Все придерживаются того, что в них заложили, и понимают правила этой игры.

— Это им и помогает добавлять в решающих матчах серий словно по щелчку?

— Они играют от простого. Ждут своего момента и пытаются им воспользоваться. Они не несутся вперёд, сломя голову. А играют в выжидательной манере, что приносит успех в плей-офф. Эти игры они выигрывают на моменте.

«Когда появился вариант в «Динамо», вопрос о новом клубе уже не стоял»

— Это правда, что в межсезонье вы настаивали на обмене в «Динамо»? У вас же пункт в контракте о невозможности обмена без вашего согласия. Вы могли контролировать практически всю ситуацию.

— Ну как… Когда появился данный вариант, тогда уже вопрос о новом клубе лично у меня внутри не стоял. Агенту я так и сказал, что это моё желание.

— Единственный момент, который никак нельзя было проконтролировать – это временной момент совершения самого обмена. Тянулось всё довольно долго, фактически до начала выходов из отпусков. Волновались или понимали, что всё будет нормально?

— Понимал, что всё будет нормально, до определённой поры. Единственный момент, который меня волновал – это желание начинать подготовку вместе с командой. Всегда хорошо проделывать путь шаг за шагом, придерживаться общей нагрузки, чтобы находиться в командном тонусе. А если приезжать в середине сбора… Кто-то перетренируется, кто-то недотренируется… Надо быть на одном фоне физического состояния вместе со всеми.

И в какой-то момент я уже начал переживать, потому что не знал, как всё будет. Делать самому себе тренировки – это одно, а находиться на сборе и заниматься вместе с командой – это совсем другое. Вот за это я переживал, потому что подобного в карьере у меня ещё не было.

— Алексей Кудашов, с которым вы работали в СКА и сборной России, являлся дополнительным фактором в принятии решения?

— Да, и он тоже был одним из факторов. Как я уже говорил, пазл сложился по всем параметрам.

«С Гусевым вместе играем 15 лет. Плюс-минус догадываюсь о каждом его манёвре»

— С Никитой Гусевым поддерживали связь в межсезонье? Обсуждали с ним тему на тот момент ещё только возможного перехода в «Динамо»?

— Мы с Никитой друзья с очень давних лет, но у каждого из нас всё-таки своя жизнь (улыбается).

Конечно, рад видеть его в команде, за которую играю. Наверное, как и он меня (смеётся). Однако у всех есть свои проблемы. У него были свои вопросы, которые он решал относительно карьеры. У меня свои, которые надо было решить с прежним клубом.

Мы знали и понимали, что, скорее всего, вместе окажемся в «Динамо». Но на связи находились не потому, что обсуждали этот вопрос. Просто мы вместе готовимся, да и те же дни рождения детей отмечаем тоже вместе.

— Игровая ситуация: вы находитесь в большинстве на синей линии, а он располагается в привычном левом круге вбрасывания. Насколько это вообще помогает в хоккее, когда столько лет играете вместе?

— Я в целом примерно понимаю, что он хочет делать на льду. Плюс-минус догадываюсь о каждом его манёвре. Сколько мы лет-то уже вместе играем?

— Получается, с 2007 года, наверное, надо считать. Там ведь и «Белые Медведи», и «Красная Армия», немного в «Амуре», сборная России, СКА…

— Где-то 14-15 лет так и наберётся. Поэтому хорошо его понимаю.

— Вам ведь доводилось играть и против него. Что делает Гусева особенным хоккеистом?

— Он делает лучше партнёров вокруг себя. Создаёт им моменты для гола. Я и по себе знаю, что когда Никита находится на льду, то всегда может выдумать сумасшедшую передачу – тебе нужно просто рискнуть и нырнуть в свободную зону, а он процентов на 90 всегда исполнит такой пас. Он, Володя Ткачёв – одни из лучших плеймейкеров в лиге. Это такие хоккеисты, которые делают других игроков лучше. Это основное его качество.

— Многие отмечают бешеную конкуренцию за место в большинстве среди защитников обновлённого «Динамо». Вам принципиально иметь это место?

— Не буду лукавить. Конечно, это важно. Хочется продолжать играть на тех ролях, на которых ты играл всю жизнь. Глупо говорить, что это неважно.

— Такая конкуренция дополнительно стимулирует уже летом выходить на проектную мощность?

— Конечно. Никто не будет чего-то ждать и терпеть. Ты должен выходить и давать результат.

Игорь Ожиганов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Для вас как для защитника имеет значение, в какой конфигурации большинства действовать – 4-1 или 3-2?

— Да кого это может интересовать. Мне и так, и так нормально. Как поставят, так и надо играть.

«Русское раздолбайство. В 20 лет я не был готов так работать»

— Сразу после завершения минувшего сезона московское «Динамо» внесло изменения в свой тренерский штаб: в нём добавился второй тренер по общефизической подготовке – Александр Ахлаткин. И, как я понимаю, ваше знакомство с этим специалистом произошло ещё до начала предсезонного сбора?

— Мы познакомились как раз этим летом. Пошёл к нему не потому, что он стал тренером «Динамо», а потому, что порекомендовали. Услышал хорошие отзывы о его работе и решил, что надо у него потренироваться. А уже потом узнал, что он будет работать в «Динамо».

— Удачно совпало.

— На самом деле, я что-то где-то слышал о его работе в «Динамо», но повторюсь, что пошёл к нему не по этой причине, а потому, что действительно было много хороших отзывов. И я не пожалел ни секунды о сделанном выборе.

— Расскажите об этом подробнее. Что нового летом может дать тренер по ОФП 30-летнему хоккеисту, отыгравшему свыше семи сотен матчей на самом высоком уровне?

— Всё же в мире меняется. В Формуле-1 постоянно усовершенствуются болиды, и в хоккее подготовка также меняется. И что было актуальным 20 лет назад, сейчас уже никому не интересно. Если человек идёт в ногу со временем, давая актуальные сейчас упражнения, это и делает всех лучше.

— В ходе непосредственно предсезонного сбора было ли испытание, которое показалось наиболее сложным?

— Любая предсезонка – она всегда тяжёлая. Несмотря на то что всё это я уже проходил, всё равно тяжело. Хорошо ты к ней готов или не очень, но в любом случае приходится бороться.

— Слышал, что иностранцы «Динамо» были в шоке от бега в лесу. Вас этим уже не удивить?

— Столько всего уже проходил, поэтому сложно сказать, что меня можно чем-то удивить.

Игорь Ожиганов и Иван Бочаров Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Вы играли в НХЛ и видели, как устроена подготовка к сезону за океаном. На ваш взгляд, может ли КХЛ перестроиться на североамериканский принцип подготовки игроков?

— Может, если изменится менталитет и у всех появится самостоятельная возможность готовиться летом. Там же всё равно это делать проще. Клуб предоставляет лёд и все условия для подготовки. На протяжении всего лета ты можешь приходить и заниматься. А у нас… Вот даже если взять меня, чтобы приехать и потренироваться у Александра Ахлаткина, нужно было ехать в одну сторону час – час десять. И потом обратно ещё столько же. Не так у нас всё удобно с точки зрения логистики. А если бы это всё находилось в шаговой доступности, как это происходит за океаном, то все бы ребята спокойно готовились.

Ну и русское раздолбайство. Например, я в 20 лет не был готов так работать. Если бы мне сказали, что надо выходить в сентябре и быть физическим готовым, сомневаюсь, что справился бы. В те времена вообще самостоятельно особо не готовился и не тренировался.

— У нас как в школе – всё должно быть из-под палки?

— Да, всё равно есть ряд игроков, которых надо заставлять работать из-под палки. Хотя сейчас их гораздо меньше, чем раньше.

— Индивидуально же к предсезонке люди стали подходить намного лучше, чем раньше?

— Да, но всё равно две недели в тренировочном лагере и дальше в сезон – мы вряд ли к такому когда-нибудь придём. А вот собираться за месяц можно будет.

«В 18 лет надо было быть дураком, чтобы жаловаться на перелёты»

— В новом сезоне ваша бывшая команда – «Сибирь» – будет играть на новом стадионе. Рады за её болельщиков?

— Рад! Все знают, что когда приезжаешь туда на выезд, то попадаешь в шикарную атмосферу на стадионе. Мало где в лиге происходит подобное. Новосибирск в этом плане выделяется. Но и в целом сейчас же строятся стадионы в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге – как построят, за всех буду рад.

— Перекрёстный плей-офф сейчас ввели. И в условном втором раунде вместо поездки в Москву или Питер теперь можно получить визит как раз в Новосибирск или вообще в Хабаровск или Владивосток. Что это будет значить для игрока?

— Это будет shit happens (смеётся).

— Я так понимаю, идея перекрёстного плей-офф больше по душам болельщикам, нежели игрокам?

— Думаю, да. Конечно, перекрёстный формат разбавит ситуацию последних пяти лет в лиге. Но кто-то из команд может угодить в не очень приятную ситуацию (улыбается).

— Коллегам из «Ак Барса», мягко говоря, не позавидовали в последнем плей-офф, когда во втором раунде они угодили на «Адмирал»?

— Не позавидовал. С другой стороны, а что говорить о тех ребятах, которые весь год играют за «Амур» или «Адмирал»? Они летают, выходят и пробиваются в плей-офф. Им тоже приходится тяжело.

— Вы ведь и сами как раз вместе с Гусевым успели поиграть за «Амур». Знаете по себе их ощущения.

— Да мы-то когда с Гусём там были, нам было по 18-19 лет. Жаловаться в тот момент на какие-то перелёты или график матчей… Ну это, если честно, просто дураком надо было быть. Тогда просто хотелось играть и развиваться.

Понятно, что на тот момент в больших клубах играть нам было не судьба. И через такие команды нужно было пробиваться. Слава богу, что в нашей карьере был такой вариант. В 18 лет мы были готовы хоть 24 часа находиться в самолёте. Для нас главное было играть.

«Хорошие команды и деньги – это классно. Но отсутствие чемпионства на меня давит»

— У вас удивительная карьера. Объективно, вы являетесь одним из самых статусных защитников в истории КХЛ, провели в этой лиге свыше 600 матчей, неоднократно добирались до ключевых стадий плей-офф, дважды играли в финале Кубка Гагарина, но чемпионства до сих пор не завоевали. Похожая ситуация со сборной России, где 11 лет назад был финал МЧМ. Последний титул в карьере был взят ещё в «Красной Армии». Отсутствие значимой командной победы давит?

— Так и есть. Конечно, это давит. Понятно, что, когда ты играешь в хороших командах и зарабатываешь деньги, это классно. Кубок Гагарина – самая большая вершина в КХЛ, которая только может быть. Любой хоккеист хочет добиться такой победы. И, конечно, мне очень хочется испытать эти эмоции.

— В настоящем «Динамо» это возможно сделать?

— Когда мне задают подобный вопрос, я всегда вспоминаю время в «Сибири».

Игорь Ожиганов, Микко Коскинен Фото: Нина Семашко, photo.khl.ru

— Третье место в том самом памятном сезоне-2014/2015?

— Верно. Вот если посмотреть на состав той «Сибири»… Понятно, что это сейчас многие из той команды играют на высоком уровне. Но если оценивать состав на входе в тот сезон, то тогда никто никого не знал, а команда заняла третье место. Благодаря коллективу и своим болельщикам. Вот так всё удачно сложилось. Вообще, всё идёт изнутри. Если сложится коллектив и все будут идти в одном направлении, то всё возможно.