«Ак Барс» подписал двусторонний контракт с вратарём Артуром Ахтямовым

«Ак Барс» подписал контракт с вратарём Артуром Ахтямовым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт носит двусторонний характер и рассчитан сроком на один год.

Напомним, 2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трёхлетнее двустороннее соглашение начального уровня. Кэпхит голкипера — $ 851 тыс. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3% отражённых бросков. В минувшем сезоне «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».