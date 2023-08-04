«Ак Барс» подписал двусторонний контракт с вратарём Артуром Ахтямовым

«Ак Барс» подписал контракт с вратарём Артуром Ахтямовым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт носит двусторонний характер и рассчитан сроком на один год.
Напомним, 2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трёхлетнее двустороннее соглашение начального уровня. Кэпхит голкипера — $ 851 тыс. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.
В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3% отражённых бросков. В минувшем сезоне «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».
- 4 августа 2023
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:29
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
00:00
- 3 августа 2023
-
23:34
-
23:10
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:42
-
22:27
-
22:12
-
21:49
-
21:36
-
21:17
-
21:05
-
21:05
-
20:44
-
20:18