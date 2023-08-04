Кравец — о поражении 1:3 от «Сочи»: доволен игрой, отношением, работой игроков «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче Sochi Hockey Open с «Сочи» (1:3).

«Перед встречей мы с ребятами разговаривали на тему того, что даёт эта игра. Главная задача — поднимать функциональные кондиции, поэтому нужно хорошее движение, что мы и показали на протяжении всего матча. При этом дисциплины сегодня не хватило, но для этого и существует этот турнир. Ребята боролись до конца, не сдавались, так что в принципе мы довольны игрой, отношением, работой. Будем менять ситуацию в лучшую сторону, до чемпионата ещё много времени», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, ранее в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).