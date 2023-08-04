«Авангард» потерпел поражение в матче турнира Sochi Hockey Open с «Сочи»

В Сочи на стадионе «Шайба» очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Михал Криштоф вывел сочинцев вперёд. очки за результативные передачи получили Глеб Корягин и Артём Аляев. На 48-й минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Сочи». Через 69 секунд Кирилл Петьков с передачи Артёма Аляева в третий раз огорчил вратаря омичей Андрея Мишурова. На 52-й минуте Либор Шулак после паса Ивана Игумнова отыграл один гол.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет со СКА 6 августа, «Авангард» встретится со сборной России 7 августа.