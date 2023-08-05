«Адмирал» одержал вторую победу на турнире Sochi Hockey Open, обыграв сборную России

Завершился очередной матч на турнире Sochi Hockey Open, в котором «Адмирал» обыграл сборную России U23 со счётом 2:1.

Счёт на 15-й минуте открыл хоккеист «Адмирала» Александр Шевченко с передачи Павла Махановского. Сборной России U23 удалось быстро сравнять счёт, благодаря голу Семёна Синяткина, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Владимир Грудинин. Дальневосточники вновь вышли вперёд в начале второго периода, когда дебютную шайбу за клуб забросил легионер Джованни Фьоре с передачи Колби Уильямса. Ворота защищали голкиперы Никита Серебряков и Дмитрий Николаев.

Для «Адмирала» эта победа стала второй в двух матчах на турнире. Ранее владивостокский клуб обыграл в овертайме СКА со счётом 3:2.