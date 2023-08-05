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«Адмирал» одержал вторую победу на турнире Sochi Hockey Open, обыграв сборную России

«Адмирал» одержал вторую победу на турнире Sochi Hockey Open, обыграв сборную России
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Завершился очередной матч на турнире Sochi Hockey Open, в котором «Адмирал» обыграл сборную России U23 со счётом 2:1.

Счёт на 15-й минуте открыл хоккеист «Адмирала» Александр Шевченко с передачи Павла Махановского. Сборной России U23 удалось быстро сравнять счёт, благодаря голу Семёна Синяткина, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Владимир Грудинин. Дальневосточники вновь вышли вперёд в начале второго периода, когда дебютную шайбу за клуб забросил легионер Джованни Фьоре с передачи Колби Уильямса. Ворота защищали голкиперы Никита Серебряков и Дмитрий Николаев.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
05 августа 2023, суббота. 12:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Махановский) – 14:22 (4x5)   1:1 Синяткин (Завгородний, Грудинин) – 17:18 (5x3)   1:2 Фьоре (Уильямс) – 24:50 (5x5)

Для «Адмирала» эта победа стала второй в двух матчах на турнире. Ранее владивостокский клуб обыграл в овертайме СКА со счётом 3:2.

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