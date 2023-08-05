«Металлург» уступил сборной Беларуси в результативном товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч в Минске, в котором сборная Беларуси принимала магнитогорский «Металлург». Победу в результативной игре одержали беларусы, взяв верх в овертайме со счётом 5:4.
Дублями отметились нападающий сборной Беларуси Владислав Кодола и 19-летний форвард «Металлурга» Михаил Грасс. Ещё по шайбе в составе белорусов забросили Егор Бориков и Тимофей Ковгореня. За магнитогорцев отличились Максим Кузнецов и Иван Кудрин. В отличном сольном проходе в овертайме победный гол забил нападающий сборной Беларуси Роман Горбунов. Ворота защищали голкиперы Алексей Колосов и Александр Смолин.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 августа 2023, суббота. 13:00 МСК
Беларусь
Окончен
5 : 4
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кодола (Колячонок, Горбунов) – 16:48 (5x4) 1:1 Грасс (Орехов, Силантьев) – 19:26 (5x4) 2:1 Кодола – 20:43 (5x5) 2:2 Кузнецов (Зимин) – 21:25 (5x5) 3:2 Бориков (Жихарев) – 29:21 (5x5) 3:3 Кудрин (Плохов) – 45:28 (5x5) 4:3 Ковгореня (Усов) – 51:08 (5x5) 4:4 Грасс (Силантьев) – 58:08 (5x5) 5:4 Горбунов – 61:23 (3x3)
Следующий товарищеский матч «Металлург» проведёт 8 августа с минским «Динамо».
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