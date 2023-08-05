«Металлург» уступил сборной Беларуси в результативном товарищеском матче

Закончился товарищеский матч в Минске, в котором сборная Беларуси принимала магнитогорский «Металлург». Победу в результативной игре одержали беларусы, взяв верх в овертайме со счётом 5:4.

Дублями отметились нападающий сборной Беларуси Владислав Кодола и 19-летний форвард «Металлурга» Михаил Грасс. Ещё по шайбе в составе белорусов забросили Егор Бориков и Тимофей Ковгореня. За магнитогорцев отличились Максим Кузнецов и Иван Кудрин. В отличном сольном проходе в овертайме победный гол забил нападающий сборной Беларуси Роман Горбунов. Ворота защищали голкиперы Алексей Колосов и Александр Смолин.

Следующий товарищеский матч «Металлург» проведёт 8 августа с минским «Динамо».