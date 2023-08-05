Ротенберг встал на защиту вратаря Подъяпольского, пропустившего 4 шайбы от «Авангарда»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после крупного поражения в матче Sochi Hockey Open с «Авангардом» (1:5) высказался об игре вратаря Владислава Подъяпольского, пропустившего четыре гола.

«Подъяпольский? Всегда можно винить вратаря, на последнем рубеже непросто. Да, соперник не создал столько моментов, сколько мы создали, но они воспользовались нашими ошибками. Вратарь мог сыграть лучше, но не стоит винить его. Плюс не надо забывать о том, что у нас идёт определённый цикл подготовки, оптимальным составом мы будем играть на турнире в Санкт-Петербурге. Вы говорите про вратаря, но все наши пропущенные голы — это ошибки полевых.

Мы никого не будем обвинять в поражении. Мы проиграли командой. Это был для нас хороший спарринг, против нас соперник вышел в сильнейшем составе. Мы бы могли взять себе в соперники команды из других лиг, как это делают многие, но мы так не хотим. Да, команда находится под нагрузками, но это не отменяет задачу выигрывать в каждом матче», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.