Вратарь СКА Подъяпольский пропустил четыре гола от «Авангарда» за 37 минут и был заменён

В эти минуты на стадионе «Шайба» в Сочи проходит очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором СКА играет с «Авангардом». После второго периода счёт 4:1 в пользу омской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте хоккеисты «Авангарда», выигрывая со счётом 3:1, убежали в контратаку «два в одного». Защитник омичей Артём Мурылёв, оказавшись на ударной позиции, бросил по воротам Владислава Подъяпольского. Голкипер СКА спас ворота, однако упустил из вида шайбу, посчитав, что зафиксировал её. Сама же шайба медленно скользила в ворота. Кирилл Панюков первый успел на добивание и забил четвёртый гол. После этого Подъяпольский был заменён на Сергея Иванова.

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