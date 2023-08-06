Щитов — о контракте Ткачёва с «Авангардом»: обе стороны находятся в выигрышной ситуации

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил подписание трёхлетнего контракта между «Авангардом» и нападающим Владимиром Ткачёвым, ставшим лучшим бомбардиром омского клуба в прошлом сезоне.
«Омск можно поздравить — они сохранили свою главную звезду. У Ткачёва хорошие показатели в прошлом сезоне, он ярко играл. Для самого игрока это тоже хорошо. Он прекрасно знает коллектив и тренера. У Владимира есть всё для дальнейшего прогресса. Обе стороны находятся в выигрышной ситуации.
Это плюс, что мы сохранили сильного игрока. Мастера сейчас на вес золота. Какими были бы перспективы Ткачёва в НХЛ? Всё зависит от того, в какой коллектив и к какому тренеру он попал бы. Ткачёв — игрок мастеровитый, но всё зависело бы от команды. Слава богу, что он остался», — цитирует Щитова AllHockey.Ru.
Ткачёв присоединится к команде в Омске 11 августа. 27-летний форвард в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба.
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