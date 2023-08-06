Стала известна зарплата Владимира Ткачёва по новому контракту с «Авангардом»

Зарплата нападающего Владимира Ткачёва по новому трёхлетнему контракту с «Авангардом» составит 101 миллион рублей в год, сообщает «Спорт-Экспресс». Ещё 50 миллионов Ткачев может получить, если наберёт 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 миллионов рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.
Напомним, Ткачёв присоединится к команде в Омске 11 августа. 27-летний форвард в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба. В сезоне-2021/2022 нападающий играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».
В составе «Авангарда» Ткачёв стал бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
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