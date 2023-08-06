Бабаев: с «Авангардом» не будет проблем, если Ткачёв получит реальный шанс уехать в НХЛ

Агент Владимира Ткачёва Шуми Бабаев прокомментировал продление контракта его клиента с «Авангардом» и ответил на вопрос о возможном отъезде хоккеиста в НХЛ.

«Переговоры шли минуты три. Всё получилось просто и быстро, обе стороны были заинтересованы в сделке и понимали желания друг друга. Каждая из сторон пошла на определённые уступки, чтобы в итоге заключить соглашение.

Были ли варианты и с НХЛ? Да, такие варианты были. В будущем переход Ткачёва в НХЛ возможен? Да, нашли взаимоуважительное решение с клубом. С «Авангардом» не будет проблем, если Ткачёв получит реальный шанс уехать в НХЛ.

В контракте прописан пункт об отъезде в НХЛ? Никаких пунктов нет, есть договорённость между стороной игрока и «Авангардом». Клуб готов пойти навстречу при действительном предложении и возможности Ткачёва уехать. У нас полное взаимопонимание и взаимоуважение с клубом», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».

27-летний форвард в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба.