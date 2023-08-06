Вайсфельд — о рынке в КХЛ: кто сказал, что он крохотный? Нужно проводить серьёзную работу

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил состояние рынка хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.

«В НХЛ рынок – это весь мир, а в КХЛ он куда скуднее? Что за глупость? Кто сказал, что рынок крохотный? Это ВХЛ, МХЛ, вся Россия, Северная Америка, Европа тоже едет. Всё равно кто-то едет. Это оправдания какие-то. Рынок скудный, и из Европы очень мало людей едет. Но едут же, хоть и не пачками. Вот условный Клок приехал в Нижнекамск, Пулккинен играл в том году в «Тракторе».

Чтобы не ошибиться, тем более при трёх легионерских позициях, нужно очень серьёзную работу провести. Странное мнение, что если легионеров мало, то и работы мало. Это значит работы больше и сложнее человека найти. Тут нечего обсуждать. Для такой работы нужно образование, навыки соответствующие, опыт. Это же не просто так», — цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Ранее Вайсфельд заявил, что считает «Металлург» средней по составу командой.