Вайсфельд: вратарская линия «Металлурга» вызывает некоторые опасения

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд считает, что «Металлург» по составу является средней командой. Он выразил беспокойство за вратарскую линию магнитогорцев.

«А про кого на Востоке можно сказать, что это не средняя команда, кроме «Ак Барса»? Только казанцы смогли сохранить своих игроков и ещё усилить состав. Я не думаю, что кто-то смог усилиться лучше, чем «Металлург». Может, Сергей Гомоляко ещё кого-то из игроков подпишет, время есть. Поэтому нужно смотреть на состав непосредственно перед началом сезона. Сейчас рано делать выводы. Не могу сказать, что у «Магнитки» какие-то существенные изменения — например, у «Авангарда» потери значительно больше.

Вратарь Артём Загидулин готов быть первым номером команды? Сложно сказать. Как говорят, он очень хорошо играл в Финляндии. Другой вопрос, что уровень местного чемпионата ни о чём не говорит. Андрей Кареев тоже в Финляндии хорошо играл, но после возвращения у него здесь не очень получилось. Нельзя сказать, что Загидулин – слабый вратарь, но вратарская линия «Металлурга» вызывает некоторые опасения», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Загидулин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Финляндии. За 53 матча в составе финского клуба Загидулин одержал 24 победы с 91,9% отражённых бросков. Коэффициент надёжности вратаря составил 1,84.