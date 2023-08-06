Карлссон перешёл из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате крупного трёхстороннего обмена
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Защитник Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба «пингвинов».
Подробности сделки:
- «Питтсбург» получает защитника Эрика Карлссона («Сан-Хосе»), нападающего Рема Питлика («Монреаль»), нападающего Диллона Хамалюка («Сан-Хосе») и выбор от «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта-2026.
- «Сан-Хосе» получает выбор от «Питтсбурга» в первом раунде драфта-2024, нападающего Микаэля Гранлунда («Питтсбург»), защитника Яна Рутту («Питтсбург») и нападающего Майка Хоффмана («Монреаль»).
- «Монреаль» приобретает от «Питтсбурга» второй раунд драфта-2025, игроков «пингвинз»: защитника Джеффа Петри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легара.
«Сан-Хосе» будет удерживать $ 1,5 млн по контракту Карлссона ежегодно в течение следующих четырёх сезонов (примерно 13,04%). «Питтсбург» в следующие два года удержит 25% от зарплаты Петри, которая составляет $ 6,25 млн.
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