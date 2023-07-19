Лучший защитник НХЛ перейдёт к Кросби и Малкину? Все ждут от «Питтсбурга» обмен года

Прошлый сезон стал настоящим ренессансом Эрика Карлссона. Швед стал первым после Брайана Лича защитником, который выбил сто очков за сезон — в истории НХЛ было лишь 14 таких сезонов. Несмотря на то что «акулы» ожидаемо пропустили плей-офф, а Карлссон насобирал «-26», швед все равно выиграл «Норрис» с большим отрывом. Лучшего момента для обмена ЭК65 и не придумаешь.

На вручении наград Карлссон был почти максимально откровенным: «Я пришел в «Сан-Хосе» и подписал здесь контракт, чтобы победить. Но всё пошло не так, как мы хотели. Если мой обмен снова произойдёт и я перевезу мою семью в другое место, то я сделаю это, потому что играю в этом спорте ради победы. Это не очень приятно, это нелегко, но я приму решение, которое считаю лучшим для моей профессиональной карьеры». Рефрен про желание побеждать повторялся несколько раз за время достаточно коротких комментариев в прессе.

Четыре года назад «Сан-Хосе» отдал семь активов за Карлссона: выбранного под 19-м номером на драфте форварда Джоша Норриса, защитника нижних пар Дилана Демело, третьего центра Криса Тирни, молодого Рудольфа Балцерса, пик первого раунда и два вторых. В тот момент никто не знал, что «акулы» так резко рухнут на дно и их выбор на драфте окажется третьим. Так «Оттава» одним обменом обеспечила себе пару центров в лице Норриса и Тима Штюцле, которая станет фундаментом клуба на годы вперёд. Вряд ли «Сан-Хосе», который находится только на ранних стадиях своей перестройки, захочет получить от этого обмена меньше.

Эрик Карлссон Фото: AP/TASS

Чаще всего в связи с обменом Карлссона упоминается «Питтсбург». Владельцам команды надоела политика старого менеджмента в стиле «шаг вперёд — два шага назад», и там явно хотят кутнуть на полную, пока Кросби и Малкин ещё держат звёздный уровень. Кайл Дубас, ставший главой хоккейных операций команды этим летом, уже подписал на рынке четырёх форвардов от 30 лет и старше, после чего средний возраст команды уверенно приблизился к 31 году. Такого лига не видела со времён суперветеранского «Детройта», чьи цифры тащили вверх «деды» Челиос и Гашек.

«Питтсбург» якобы мог выменять Карлссона уже 1 июля, но стороны не договорились из-за проблем с потолком зарплат. Спустя несколько дней Дубас говорил на пресс-конференции: «Когда хоккеист такого калибра становится доступным, вполне естественно считать, что мы возьмёмся за это дело или как минимум посмотрим, можем ли мы вступить в переговоры и заполучить такого игрока в наш состав». Команда до сих пор числится в списке претендентов на шведа — и особенно такой обмен поддерживает местная пресса.

«В прошлом году все хотели, чтобы этот сезон закончился. И самой команде, и фанатам нужно что-то, чтобы встрепенуться, прийти в восторг. Карлссон — это тот парень, что нужен, настоящий волшебник, лучший атакующий защитник со времён Пола Коффи. «Питтсбург» — команда, которая побеждает благодаря атаке, это в ДНК «пингвинов», они никогда не станут чемпионами, выигрывая 2:1. Обмен Карлссона будет означать, что 80% времени на льду у команды будет либо Эрик, либо Крис Летанг — а это означает, что «Питтсбург» будет владеть шайбой, и много. Хорошее владение помогает выиграть Кубок Стэнли», — пишет автор The Athletic Джош Йохе.

Журналист находит достаточно причин для обмена Карлссона: это и помощь большинству, которое два последних сезона не входит в десятку лучших в НХЛ. Это помощь при игре «3 на 3»: в прошлом году «Питтсбург» проиграл 10 овертаймов из 18 — потенциально пара этих очков и стоили команде места в плей-офф. Это, наконец, лишний способ завлечь фанатов — в прошлом году проплешины на питтсбургской арене были очень явными (с другой стороны, кто ещё нужен в составе, чтобы продавать команду с Кросби?).

Но все эти мечты рушит не только отсутствие места под потолком, но и почти полное отсутствие активов. Весной говорилось, что «Сан-Хосе» хочет получить три пика в первом раунде за шведа. У «пингвинов» они есть — но захочет ли команда, которая может резко и неожиданно для себя постареть, ставить своё будущее под угрозу? Из актуальных первораундников у команды есть свежевыбранный форвард Ягер, защитник Пикеринг и постепенно разочаровывающий пик 2019 года Пулен. В теории пакет активов, который «Питтсбург» может предложить за Карлссона, далеко не лучший на рынке.

Эрик Карлссон в игре против «Питтсбурга» Фото: AP/TASS

Кроме того, уже сейчас «Питтсбург» превышает потолок зарплат на два миллиона — в теории можно привлечь третью команду для этого обмена. Но при таком раскладе «Питтсбургу» надо будет точно обменивать Джеффа Питри, который будет третьим в команде дорогостоящим праворуким защитником после Летанга и Карлссона. В декабре защитнику, который получает $ 6,25 млн, стукнет 36 лет, и он не выглядит игроком, которого можно легко скинуть из платёжки.

Однако «Питтсбург» — не единственная команда, которая упоминается в слухах. Многие инсайдеры пишут про интерес «Каролины». Вчера мы уже упоминали, что Карлссон и Бёрнс показали несовместимость друг с другом в Калифорнии — и случайно ли то, что ЭК65 выдал лучший сезон в карьере тогда, когда беззубый бородач уже не отнимал у него игровое время? С учётом наличия ещё и Дмитрия Орлова смысл этого обмена для «ураганов» представляется загадочным. Более того, один из журналистов недавно заявил, что Карлссон ненавидит Бёрнса и стиль игры «Каролины», — правда, этот журналист из… Питтсбурга.

Среди других претендентов назывались «Эдмонтон», который может использовать в таком обмене набившего статистику Эвана Бушара, а также «Сиэтл», у которого нет звёздных праворуких защитников — но такой обмен в теории может осложнить то, что эти команды играют в одном дивизионе с «Сан-Хосе». Однако о них говорят куда меньше — зато про интерес «Питтсбурга» говорится ежедневно.