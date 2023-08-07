Чешский защитник «Авангарда» — об игре в России: политика — не то, что влияет на мою жизнь

Защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал, что не чувствует давления из-за игры в России.
«Давление на меня из-за игры в России? Нет, абсолютно. Я сразу сказал, что делаю свою работу, делаю, что я люблю. Мне здесь очень нравится, я провёл два отличных сезона во Владивостоке и никогда не спрашивал себя, зачем я здесь.
Решение правительства Чехии о запрете гражданам выступать в России? Ну, я и так не могу выступать за сборную Чехии, пока играю в КХЛ. А вообще – это всё политика, это не то, что влияет на мою жизнь.
Да, конечно, я общаюсь с другими чехами в КХЛ. С Лукашем Клоком, с Дмитрием Яшкиным, с Давидом Скленичкой, с Патриком Рыбаром. Сейчас очень жёсткий лимит, но много американцев и канадцев хотят здесь играть, так что без общения с игроками из других стран я не останусь», — сказал Шулак в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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