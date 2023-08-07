«Ничего назад, всё вперёд! Мне нравится стиль «Авангарда». Интервью с чешской звездой КХЛ

В КХЛ осталось совсем мало чешских легионеров, но Либор Шулак из числа тех, кто великолепно чувствует себя в нашей лиге, занимаясь любимым делом. В прошлом сезоне защитник стал лучшим бомбардиром «Адмирала», после чего перешёл в «Авангард», явно намереваясь побороться за Кубок Гагарина.

О секрете успеха «моряков», нюансах перехода в Омск, атакующей натуре и игре в России на фоне всех политических событий — в эксклюзивном интервью Шулака «Чемпионату».

«Авангард» был для меня приоритетным вариантом»

— Либор, вы говорили, что в первые дни в Омске вам было очень комфортно. Всё остаётся на высшем уровне?

— Да, всё чудесно. Отличный коллектив, бытовые условия тоже на высоте. В центре города пока был немного, зато посетил большой магазин «Мега», где можно купить всё необходимое.

— Вас удивила чуть ли не тропическая жара в сибирском городе?

— О, да! Мне все, с кем я разговаривал, говорили, что в Омске очень холодно, зимой чуть ли не до -40°С. Я понимаю, что зима будет суровая, но сейчас погода великолепная.

— «Авангард» был очень в вас заинтересован. Когда случились первые контакты?

— Первый разговор был ещё в прошлом сезоне, я общался с агентом, он мне сказал, что есть предложение от «Авангарда». И я согласился, а потом подписал контракт.

— Подкупил такой интерес со стороны «Авангарда»?

— Да, мне было очень приятно. Это один из российских топ-клубов. Ещё в прошлом сезоне мне нравились арена в Омске, болельщики и та атмосфера, которую они создавали. Так что для меня «Авангард» был приоритетным вариантом.

Либор Шулак Фото: vk.com/hc_avangardomsk

«В «Адмирале» тренер верил в нас, а мы верили в тренера. И верили, что возьмём Кубок Гагарина»

— В Сочи вы приехали в отель к «Адмиралу» пообщаться с бывшими одноклубниками. Эти два года во Владивостоке будете вспоминать с теплотой?

-Да, однозначно. Мне было очень приятно видеть парней, с которыми играл в прошлом сезоне. И я смотрю, что у них и сейчас великолепная команда, да ещё и вратарь Никита Серебряков остался.

— Что сделал с командой Леонид Тамбиев в прошлом сезоне?

— Тренер верил нас, а мы верили в тренера, в его систему, в ту модель игры, которую он нам прививал. И важно, что все ребята не просто отдавались на 100%, а играли даже выше своих возможностей. В плей-офф мы действительно верили, что можем обыграть и «Салават», и «Ак Барс», и в то, что можем выиграть Кубок Гагарина. Мы понимали, что у соперников больше мастерства, но мы верили в свои силы.

— Вы игрок – любящий определённую свободу в действиях. Как вам удалось влиться в жёсткую систему Тамбиева?

— Леонид Григорьевич мне очень понравился как тренер. И я всегда хотел показать ему свой лучший хоккей, вот и всё.

— Вы стали лучшим бомбардиром «Адмирала». Нападающие не завидовали?

— О нет. Просто так получилось, мы были реально одной семьёй и не смотрели, кто больше забил или отдал передач.

«По 11 часов в самолёте — это очень жёстко. Так можно поиграть только один-два года»

— Вы уже говорили, что сперва оборона, а только потом нападение, но частенько первый бежите в атаку. Это проявление натуры, которую не скрыть?

— Да, можно и так сказать. Мне очень нравится атаковать — и всегда нравилось. И я не припомню таких тренеров, которые бы мне запрещали ходить вперёд. Может, и были такие, но я всегда играл в тот хоккей, который люблю. Может, кто-то и говорил, но я отвечал: «Хорошо», а потом снова шёл вперёд (смеётся).

— Вы очень много времени проводили на льду, что вкупе с количеством перелётов «Адмирала» смотрелось настоящим героизмом. Откуда столько сил?

— Всё дело в предсезонной подготовке. Очень важно хорошо готовиться к сезону. Я всю жизнь люблю тренироваться в зале, мне это очень помогает. Что касается перелётов… Надо находить время и возможности для отдыха. Конечно, это очень жёстко, когда по 11 часов в самолёте. Один-два года так поиграть ещё можно, но не, к примеру, 10 лет.

— Ваши пути с «Северсталью» разошлись быстро. Не отпугнул относительно неудачный первый опыт от КХЛ?

— Нет, ни в коем случае. Я хотел показать Андрею Разину, что отпустить меня было ошибкой. Помню, он мне сказал, что это хоккейная жизнь. Так бывает.

— Вы уже высказывались о задачах в «Авангарде», называли помощь в большинстве. Что помимо большинства?

— Я хочу помогать команде во всех трёх зонах. Да, мне удаётся игра в атаке, но в прошлом сезоне я ещё и заблокировал много бросков. То есть должен быть полный пакет – оборона, атака, хорошее катание, хорошие броски.

— Большинство для вас – возможность бросить или отдать передачу?

— Я всегда был заточен на бросок. В то же время сейчас в КХЛ уже все знают, что я буду бросать, а если при этом будет открыт партнёр, то я отдам ему пас. Буду стараться действовать в соответствии с ситуацией.

— Агрессивный стиль, о котором говорит Кравец, вам понятен?

— Да-да, мне это понятно, близко и очень нравится. Ничего назад, всё вперёд – мне нравится такой стиль!

— С шайбой назад ездить нельзя?

— Лучше не надо (смеётся). Если есть возможность, то нужно продвигаться вперёд. Такая у нас философия сейчас. И изменения в правилах КХЛ в неё укладываются: при начале атаки не нужно стоять за своими воротами, сразу вперёд.

Либор Шулак Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Для меня главное — быть лидером не в раздевалке, а на льду»

— Учитывая поредевшее количество звёзд в нападении «Авангарда» вы готовы быть главной звездой клуба?

— Нет, такого статуса у меня точно нет. Вообще, у нас в команде все равны, и мне очень понравилось, каким я нашёл коллектив в Омске.

— Вы были капитаном в «Адмирале», этот статус накладывает определённые обязательства. Расскажите, как ведёте себя в раздевалке?

— Говорю слова поддержки парням перед игрой, во время игры, обычные банальные вещи. Но для меня главное – быть лидером не в раздевалке, а на льду. Показывать свой характер лидера в игре, подавать пример партнёрам.

— Похожи ли вы, как два капитана, с нынешним лидером «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым?

— Он лучше меня говорит по-русски, так что больше говорит в раздевалке (смеётся). Дамир мне очень понравился, у него великолепный характер, он борется на льду абсолютно всегда.

«Политика — это не то, что влияет на мою жизнь»

— Испытываете ли вы давление, играя сейчас в России?

— Нет, абсолютно. Я сразу сказал, что делаю свою работу, делаю, что люблю. Мне здесь очень нравится, я провёл два отличных сезона во Владивостоке и никогда не спрашивал себя, зачем я здесь.

— В конце июня правительство Чехии запретило своим гражданам играть в России. Как-то это на вас повлияло?

— Ну, я и так не могу выступать за сборную Чехии, пока играю в КХЛ. А вообще – это всё политика, это не то, что влияет на мою жизнь.

— Держите связь с другими чехами из КХЛ?

— Да, конечно. Общаюсь с Лукашем Клоком, с Дмитрием Яшкиным, с Давидом Скленичкой, с Патриком Рыбаром (словацкий голкипер «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Сейчас очень жёсткий лимит, но много американцев и канадцев хотят здесь играть, так что без общения с игроками из других стран не останусь.