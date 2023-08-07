«Вы мне, дураку, объясните. Тренеры смеются». Тамбиев о выдаче гражданства РФ иностранцам

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о выдаче гражданства Российской Федерации иностранным игрокам. Наставник дальневосточной команды не понимает, зачем в таком случае было сокращать лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2023/2024 в заявку могут попасть лишь три иностранца. Ещё в прошлом сезоне было пять мест.

«А зачем нужно было сокращать две вакансии, чтобы сейчас давать паспорта? Вы мне, дураку, объясните. Я ничего не понимаю. Ну зачем?

Вот вы смеётесь. Честно говоря, с кем ни общаюсь в тренерском цехе, им тоже смешно. Но ведь это индивидуальное дело каждого. Я сейчас задал этот вопрос Алексею Ану и Вадиму Аверкину (генеральный директор и спортивный директор «Адмирала». — Прим. «Чемпионата»). Они будут разговаривать с нашими канадцами», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.