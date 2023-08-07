«Лада» подала заявление в полицию на администрацию телеграм-канала болельщиков клуба

Телеграм-канал болельщиков «Лады» сообщил, что тольяттинский клуб подал заявление в полицию на администрацию канала.

«Хоккейный клуб «Лада» написал заявление в полицию на администрацию нашего телеграм-канала.

На администрацию, которая весь сезон защищала руководство от нападок журналистов. На тех, для кого клуб — это действительно то, за что нужно бороться, а не на чём нужно зарабатывать.

Ну что же. Это ваш выбор. Поймите одно — вы уже проиграли», — говорится в сообщении.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Лада» вернулась в Континентальную хоккейную лигу спустя шесть лет отсутствия. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ шесть сезонов: в чемпионатах-2008/2009 и 2009/2010, а также с кампании-2014/2015 по 2017/2018.