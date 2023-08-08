Расписание матчей заключительного игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 8 августа, состоится шестой игровой день предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланированы две встречи.

В 15:00 мск стартует матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Дальневосточная команда досрочно стала победителем Sochi Hockey Open. Омичи могут забронировать за собой второе место.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 08 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

В 19:30 мск состоится заключительный матч турнира. Сборная России до 23 лет сыграет со СКА. Обе команды после трёх матчей находятся внизу турнирной таблицы. Сборная России занимает пятую строчку, СКА — четвёртую. В случае победы санкт-петербургская команда может побороться за второе место. Сборная России, вероятнее всего, уже не сможет подняться выше третьей позиции.