Расписание матчей заключительного игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 8 августа, состоится шестой игровой день предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланированы две встречи.
В 15:00 мск стартует матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Дальневосточная команда досрочно стала победителем Sochi Hockey Open. Омичи могут забронировать за собой второе место.
В 19:30 мск состоится заключительный матч турнира. Сборная России до 23 лет сыграет со СКА. Обе команды после трёх матчей находятся внизу турнирной таблицы. Сборная России занимает пятую строчку, СКА — четвёртую. В случае победы санкт-петербургская команда может побороться за второе место. Сборная России, вероятнее всего, уже не сможет подняться выше третьей позиции.
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