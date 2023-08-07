«Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
На 18-й минуте Максим Чудинов вывел гостей вперёд. Через 58 секунд Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». На 36-й минуте Руслан Ибатуллин забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 43-й минуте Дмитрий Сидляров забил четвёртый гол. На последней минуте встречи Тайлер Граовац довёл счёт до разгромного.
Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трёх матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. Впереди дальневосточной команде предстоит сыграть ещё в одной встрече — с «Авангардом» 8 августа. «Сочи» потерпел два поражения в четырёх матчах.
- 7 августа 2023
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