Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open

«Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Чудинов (Горшков, Берлёв) – 17:49 (5x5)   0:2 Чебыкин (Берлёв, Хомченко) – 18:47 (5x5)   0:3 Ибатуллин (Метальников, Колмыков) – 35:08 (5x5)   0:4 Сидляров (Паутов, Шэн) – 42:02 (5x5)   0:5 Граовац – 59:05 (5x5)

На 18-й минуте Максим Чудинов вывел гостей вперёд. Через 58 секунд Николай Чебыкин удвоил преимущество «Адмирала». На 36-й минуте Руслан Ибатуллин забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 43-й минуте Дмитрий Сидляров забил четвёртый гол. На последней минуте встречи Тайлер Граовац довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трёх матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. Впереди дальневосточной команде предстоит сыграть ещё в одной встрече — с «Авангардом» 8 августа. «Сочи» потерпел два поражения в четырёх матчах.

Материалы по теме
Сборная России одержала первую победу на Sochi Hockey Open, переиграв «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023