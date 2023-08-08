Итоговая таблица предсезонного турнира Sochi Hockey Open

В Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open — 2023. Сегодня было сыграно два матча.
В пером матче дня «Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» со счётом 5:2.
В заключительной встрече турнира сборная России одержала волевую победу над СКА по буллитам со счётом 6:5. Отметим, что национальная команда отыгрывалась со счёта 1:4 и 2:5.
Победителем турнира Sochi Hockey Open — 2023 стал «Адмирал», который после четырёх матчей набрал шесть очков. На втором месте — «Авангард» с пятью результативными баллами. Замыкает тройку призёров — СКА с четырьмя очками.
Лучшими бомбардирами турнира стали Матвей Мичков (СКА) и Илья Рейнгардт («Авангард»). У игроков по пять очков, при этом Мичков забросил две шайбы, а Рейнгардт отметился только результативными передачами.
- 8 августа 2023
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