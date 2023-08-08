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Итоговая таблица предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Итоговая таблица предсезонного турнира Sochi Hockey Open
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В Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open — 2023. Сегодня было сыграно два матча.

В пером матче дня «Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» со счётом 5:2.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
08 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Варфоломеев (Уильямс) – 17:19 (5x5)   1:1 Гераськин (Шарипзянов, Панюков) – 18:58 (5x5)   2:1 Трикозов (Круженков, Спиценко) – 23:13 (5x5)   2:2 Емец (Файзуллин, Шэн) – 34:20 (5x5)   3:2 Панюков (Гераськин, Шарипзянов) – 43:29 (5x5)   4:2 Соловьёв (Пайгин) – 53:47 (5x4)   5:2 Трикозов (Круженков, Холодилин) – 59:59 (en)

В заключительной встрече турнира сборная России одержала волевую победу над СКА по буллитам со счётом 6:5. Отметим, что национальная команда отыгрывалась со счёта 1:4 и 2:5.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 5
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Федотов – 10:16 (5x5)   1:1 Демидов (Кателевский) – 10:57 (5x5)   1:2 Лайпсик (Толчинский, Танков) – 12:18 (5x5)   1:3 Галимов (Федотов, Федотов) – 14:15 (5x5)   1:4 Демидов (Сергеев, Мичков) – 22:36 (5x4)   2:4 Синяткин (Гуляев) – 27:36 (4x4)   2:5 Федотов (Галимов, Зинченко) – 34:17 (5x5)   3:5 Кателевский (Синяткин, Коромыслов) – 40:53 (5x4)   4:5 Кателевский (Демидов, Коромыслов) – 42:50 (5x4)   5:5 Великов (Кабуш, Коромыслов) – 55:33 (5x5)   6:5 Абросимов – 65:00

Победителем турнира Sochi Hockey Open — 2023 стал «Адмирал», который после четырёх матчей набрал шесть очков. На втором месте — «Авангард» с пятью результативными баллами. Замыкает тройку призёров — СКА с четырьмя очками.

Турнирная таблица Sochi Hockey Open - 2023

Лучшими бомбардирами турнира стали Матвей Мичков (СКА) и Илья Рейнгардт («Авангард»). У игроков по пять очков, при этом Мичков забросил две шайбы, а Рейнгардт отметился только результативными передачами.

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