Гранлунд: мой обмен в «Питтсбург» не принёс пользу ни для меня, ни для команды

Нападающий «Сан-Хосе» Микаэль Гранлунд заявил, что считает неудачным свой обмен в «Питтсбург» из «Нэшвилла» перед дедлайном в прошлом сезоне. Недавно финский форвард перешёл в «Сан-Хосе», став частью большого обмена защитника Эрика Карлссона.

«Обмен на дедлайне – это всегда непростая ситуация. Когда меня обменяли в «Нэшвилл» из «Миннесоты», мне понадобилось время на адаптацию. То же самое было и здесь. Твоя роль, твои партнеры, твоё игровое время – всё это имеет значение. В то же время, нужно честно оценивать себя. Я уверен, что здесь у меня получится лучше, чем в «Питтсбурге». Я очень рад этой возможности.

Обмен в «Питтсбург» не принёс пользу ни для меня, ни для команды. Уверен, что в следующем сезоне будет иначе», – цитирует Гранлунда Pittsburgh Hockey Now.

В 21 матче регулярного чемпионата прошлого сезона НХЛ за «Питтсбург Гранлунд набрал 5 (1+4) очков.