Генменеджер «Сан-Хосе» — о Хоффмане и Гранлунде: они доказали, что умеют забивать в НХЛ
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир высказался о Майке Хоффмане и Микаэле Гранлунде, которые пополнили «акул» в результате крупного обмена с «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс».
«Ребята, которых мы пригласили к нам, доказали, что умеют забивать в НХЛ. Так что, думаю, они смогут помочь нам как в игре в большинстве, так и в равных составах. Надеюсь, у них получится восстановить игру, которая не получалась в прошлых сезонах», — цитирует Грира официальный сайт НХЛ.
Напомним, 6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие «Монреаль Канадиенс».
Ранее Грир рассказал, как крупный обмен повлияет на игру «Сан-Хосе».
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