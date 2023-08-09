Артюхин: Ротенберг — перспективный тренер, в хоккее опыт не нужен, когда ты видишь игру

Известный хоккеист Евгений Артюхин рассказал, как он относится к тому, что СКА каждое межсезонье кардинально меняет состав, и высказался о тренерских способностях Романа Ротенберга. В текущее межсезонье петербургский клуб продлил контракт с Ротенбергом на пять лет.

«Когда у команды стоит задача выиграть чемпионство, нужно как-то действовать. В прошлом сезоне завоевать Кубок Гагарина не удалось, поэтому пришлось идти на перемены. Одни ребята ушли, другие — пришли, но в любом случае хоккеистов подбирают под определённый стиль игры. Всё равно костяк есть, а новые игроки быстро адаптируются. В СКА лучше усилились по сравнению с прошлым годом, поняли свои ошибки и попытались их максимально исправить.

Ротенберг как тренер тоже набрался опыта за прошедший сезон? Конечно. Огромным плюсом для него стала ещё работа в сборной «Россия 25». Хотя мне вообще не нравится клеймо «нет опыта», я сейчас сам сталкиваюсь с такой ситуацией. В современном хоккее он даже не нужен, когда ты видишь игру. Если человеку дано, у него всё получится. А опыт набирается со временем и играми.

Вижу ли в Романе Ротенберге большую перспективу? Главное, что ему это нравится. За короткий срок в тренерской карьере он хорошо себя зарекомендовал. Он очень перспективный молодой тренер. Бывает, что клуб подписывает молодую звезду, которой пророчат НХЛ. Тут такая же ситуация. Тренер в первые же сезоны даёт результат. Думаю, дальше будет только лучше», — сказал Артюхин в интервью «РБ Спорт».

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.