Брюквин — о переходе в «Нефтехимик»: нелегко покидать Москву, но я рад быть частью стаи

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин поделился впечатлениями от перехода в нижнекамский клуб из ЦСКА.

«Тяжело менять форму ЦСКА на свитер с волком? Нет, не тяжело. Иногда приходится менять команды – это часть хоккейной жизни. Не буду кривить душой, нелегко покидать родной, привычный город. Но моя команда и моё рабочее место теперь в Нижнекамске. Я рад быть частью стаи. Хочется быстрее адаптироваться, начать играть, приносить пользу «Нефтехимику».

Кого ещё из команды знаю? Конечно, знаю Наиля Якупова. Против Рафы Бикмуллина играл «три на три». Илью Хохлова знаю по динамовской школе. Он был в команде на год старше. С остальными ребятами обязательно познакомимся», — цитирует Брюквина пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий играл за «Авангард» и ЦСКА. За 23 игры в регулярке за «Авангард» Владимир набрал 8 (7+1) очков. За ЦСКА Брюквин сыграл в регулярке 25 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В 16 встречах Кубка Гагарина — 2023 форвард отметился двумя результативными передачами. По итогам плей-офф он стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.