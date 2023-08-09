Пьянов — о переходе в «Авангард»: на рукопожатии Курьянов сказал позвонить через пару дней

Нападающий Валентин Пьянов рассказал о своём переходе из «Сибири» в «Авангард».

«После вылета из плей-офф — как раз от омичей — на рукопожатии Антон Курьянов, работавший тогда в тренерском штабе «Авангарда», сказал позвонить ему через пару дней, будущее обсудить. Я ведь Курьянова давно знаю, мы играли вместе. Он спросил про планы, что я думаю делать дальше. А затем уже агенты начали вести переговоры, с новосибирцами тоже общались. Но я по жизни максималист, не люблю жить в зоне комфорта, всегда стараюсь искать какие-то новые вызовы. Да, уже был в «Авангарде» несколько раз, что-то не получалось, но я постепенно иду к поставленным целям, мне нравится, когда в команде есть конкуренция, меня это подстёгивает. Так что для меня «Авангард» — это тот самый новый вызов, вернуться и играть в команде с большими задачами.

В «Сибири» была зона комфорта? Да, можно так сказать. Полтора сезона там я был первым центрфорвардом, получал много игрового времени. Мне всё нравилось, я играл в родном городе, ко мне отлично относилось руководство, на меня ничего не давило. Но хочется побед, я просто хочу выигрывать и считаю, что в «Авангарде» это реально», — цитирует Пьянова официальный сайт КХЛ.