Коньков: можем увидеть проявление лидерских качеств от новичков «Авангарда» к концу года

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил подписание Райана Спунера омским «Авангардом».

«Так произошло, что Найт принял решение расторгнуть контракт, это было для всех неожиданно. Менеджмент искал варианты усиления и выбрал вариант со Спунером. Понятно, что заменить Найта так же качественно, как он проявлял себя за эти годы в Омске, на первых порах вряд ли удастся. Я думаю, что это игроки немного разного плана, поэтому время покажет, как адаптируется Спунер в новом коллективе, как он будет взаимодействовать с партнёрами и как найдёт общий язык с главным тренером Кравецом. Понятно, что на него будет делаться ставка – в большинстве и во все остальные ключевые моменты, а уж как он себя проявит, зависит от него. Для Спунера это второй приход в клуб с серьёзными задачами, с учётом его игры в Екатеринбурге. Считаю, что для самого канадского игрока – это шаг вперёд после минского «Динамо». Но самое главное – это адаптация.

Как оценить нынешнюю линию атаки омичей? Конечно, таких игроков, как Найт, Толчинский, Грицюк, очень тяжело заменить, потому что ребята были сыграны, являлись лидерами, делали результат. Очевидно, что пришедшим вместо них новичкам сразу заиграть и взять бразды лидерства будет сложно. Я не говорю, что это невозможно, но на это понадобится время. Всегда так случается, что когда уходит какое-то поколение игроков или какие-то известные мастера, то новичкам придётся, во-первых, как можно быстрее адаптироваться, ну и впоследствии стать лидерами, вести команду за собой. Поэтому я считаю, что, наверное, уже к ноябрю, к декабрю мы сможем увидеть проявление лидерских качеств от новичков и от тех ребят, которые ранее были в тени. Свято место пусто не бывает, и для тех игроков, которые уже есть в составе, появилась отличная возможность для того, чтобы показать, проявить себя и стать ведущими игроками команды. Тем интереснее будет наблюдать за «Авангардом», — заявил Коньков в интервью Metaratings.ru.

Ранее агент Алёша Пилко, представляющий интересы Райана Спунера, прокомментировал подписание контракта его клиента с «Авангардом».