Ротенберг — о своём голе: чтобы забивать такие, надо всю жизнь тренироваться

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о шайбе, которую забросил в ворота голкипера «Сочи» Максима Третьяка.
«Мой гол? Годы тренировок, я всю жизнь играл во дворе. Всем вещам, которые умею, научился во дворе. Старшие ребята показывали финты, я всегда старался изучить новые фишки, повышать своё мастерство. Чтобы забивать такие голы, надо всю жизнь тренироваться. Надо работать дальше, чтобы забивать эти голы в каждой игре, чтобы наши ребята видели, что каждый момент надо играть до конца», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Ротенберг переиграл вратаря во время сирены об окончании матча. Судьи засчитали шайбу. В протоколе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги гол Ротенберга значится забитым за секунду до конца периода.
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