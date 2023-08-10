Роман Ротенберг забросил шайбу в матче «3х3» Третьяку во время сирены, гол засчитали

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в матче армейцев с «Сочи» (7:4) на турнире в формате «3х3» в роли игрока.
В конце третьего периода Ротенберг вышел «один в ноль» с голкипером южан Максимом Третьяком и переиграл вратаря во время сирены об окончании матча. Судьи засчитали шайбу. В протоколе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги шайба Ротенберга значится за секунду до конца периода.
Напомним, турнир проходит в Сочи на стадионе «Шайба» 10 августа. В нём принимают участие СКА, «Сочи», ХК «Ростов» и сборная России U23. После этой победы СКА встретится в финальном матче с победителем встречи «Ростова» со сборной России U23.
Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский допустил игру Ротенберга в КХЛ.
- 10 августа 2023
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